André Spire dans son temps (Séminaire "Ecrivains et artistes juifs", en Sorbonne & en ligne)

La prochaine séance du séminaire "Écrivains et artistes juifs" aura lieu le mercredi 5 juin de 17h à 19h à l’adresse suivante :

Sorbonne université, Maison de la recherche

salle 408

28, rue Serpente, 75006 Paris

Cette séance, intitulée « André Spire en son temps », sera animée par Daniel Solomon.

André Spire (1868-1966) est un poète et critique littéraire. Par son écriture et ses engagements (dreyfusisme, mouvement social, sionisme) il est représentatif d’une génération d’écrivains français qui, de l’Affaire Dreyfus aux lendemains de la seconde guerre mondiale, affirme son identité juive dans les champs social, littéraire et politique. Son recueil le plus connu, Poèmes juifs (1919) est une œuvre emblématique de cette aspiration à construire une culture judéo-française.

Daniel Solomon, qui prépare à l’université de Berkeley une thèse sur André Spire, nous présentera, au cours de cette séance, les principaux aspects de la vie et de l’œuvre de cet écrivain si important pour comprendre le franco-judaïsme.

—

POUR ASSISTER À LA CONFÉRENCE SUR PLACE OU EN LIGNE, CONTACTER : nelly.wolf14@gmail