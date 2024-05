Atelier des jeunes chercheur.e.s sur le Canada (en ligne)

En 2022, le Réseau international de la Relève académique en études canadiennes a organisé son

premier atelier à destination des jeunes chercheur.e.s canadianistes lors du 46ème Congrès annuel de

l’Association Française d’Études Canadiennes (AFEC) qui s’est déroulé du 21 au 24 juin à Poitiers.

Animée par Jody Danard (University of Bremen/UQAM), Charlotte Kaiser (Friedrich-Schiller

Universität), Emma Croll-Baehre (McMaster University) et Astrid Novat (Université de

Bourgogne/Université de Montréal), cette rencontre avait pour objectif d’identifier les difficultés

auxquelles fait face la jeune recherche sur le Canada aujourd’hui afin de proposer collectivement des

solutions durables.

La deuxième édition de cet atelier aura lieu en ligne le 3 juillet 2024. La rencontre de cette année,

qui se déroulera entièrement en langue française, sera adressée aux jeunes canadianistes de la

sphère francophone. Les participant.e.s à l’atelier, modéré par Astrid Novat (Université de

Bourgogne/Université de Montréal) et Elena Ravera (Università di Udine), seront une nouvelle fois

convié.e.s à échanger à propos de leur expérience du monde académique. Cette rencontre se divisera

en deux temps.

Il s’agira dans un premier temps de revenir sur les problèmes soulevés par les participant.e.s de

l’édition précédente, plus particulièrement sur le manque de lien entre doctorant.e.s et la nécessité de

développer une plateforme sur laquelle pourraient être répertoriées différentes options de

financement. Elena Ravera et Astrid Novat présenteront le document collaboratif qui a été créé afin

de pallier ce manque. Dans la continuité de ces échanges, les participant.e.s seront à nouveau invité.e.s

à aborder les problèmes pratiques auxquels ils font face au quotidien. Il sera ainsi l’occasion

d’échanger, entre autres, au sujet de la situation d’encadrement des jeunes chercheur.euses, de la

pertinence des initiatives mises en place pour soutenir la jeune recherche ou encore de l’accessibilité

des études canadiennes. En vue de l’organisation des Doctoriales de l’AFEC en 2025, la première

partie de cette rencontre permettra également aux participant.e.s de suggérer quels ateliers ou

thématiques seraient susceptibles de les intéresser.

Dans un second temps, les participant.e.s pourront partager avec le reste du groupe leurs

résultats/objectifs de recherche (thèses en cours, articles, projets de recherche, etc.). Cette période de

présentation aura pour vocation de permettre aux participant.e.s de créer une chaîne de contact. Dans

la mesure où l’atelier est adressé à tous les jeunes canadianistes francophones, sans distinction

géographique, cette rencontre a également pour objectif de renforcer les liens entre les acteur.rice.s

de la relève en études canadiennes au-delà du niveau national. Cette année, une attention particulière

sera portée sur les échanges frontaliers, notamment entre la France et l’Italie, cette dernière ayant

largement contribué à la diffusion des études québécoises en Europe.

La rencontre est ouverte à tou.te.s les doctorant.e.s, post-doctorant.e.s et jeunes chercheur.euses de

n’importe quel domaine ou nationalité qui s’intéressent au Canada anglophone, francophone et

autochtone.

Les intéressé.e.s sont prié.e.s de s’inscrire par courriel (astrid.novat@gmail.com,

elena.ravera@uniud.it) avant le 28 juin 2024.

Un lien d’accès à la rencontre sera envoyé.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations ou vous abonner à la liste de diffusion du Réseau

international de la Relève académique en études canadiennes, veuillez également contacter Astrid

Novat (astrid.novat@gmail.com) ou Elena Ravera (elena.ravera@uniud.it) par courriel.