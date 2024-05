Laurène Hasle "Le Théâtre de Dejazet. Virginie Dejazet, directrice." par Laurène Haslé (Séminaire "Les Contemporaines", en ligne), 5 juin 2024 - 10h du matin (France)

Séminaire "Les Contemporaines" (Femmes de spectacle, 1640-1920).

Laurène Haslé

"Le Théâtre de Dejazet. Virginie Dejazet, directrice".

10 h du matin (France)

Comédienne « élégante, vive et spirituelle », Virginie Dejazet débute sa carrière dès l’âge de cinq ans au Théâtre des Capucines, se fait remarquer par ses couplets et excelle, très vite, dans les rôles travestis – jusqu’à en devenir l’une des principales figures. En 1859, année de ses soixante-et-un ans, alors que certains pensent qu’elle s’approche de la fin de sa carrière, elle obtient le privilège des Folies-Nouvelles pour son fils, Eugène, et renomme cette salle de spectacles « le Théâtre Dejazet ». Cette nouvelle scène lui permet de donner une chance aux auteurs dramatiques en qui elle croit, tels que le jeune Victorien Sardou qui créa, à l’occasion de l’ouverture du Théâtre Dejazet le 27 septembre 1859, Les Premières armes de Figaro avec, en rôle principal, la directrice. Durant onze années, Virginie Dejazet joue uniquement pour cette scène – majoritairement les premiers rôles – et accompagne son fils à la direction, et ce, jusqu’au 3 juin 1870, date de sa représentation d’adieu au théâtre avec une pièce de Victorien Sardou et entourée des grands artistes du moment tels que Coquelin, la comédienne Agar ou encore Geoffroy.

Docteure en histoire des spectacles du XIXe siècle, Laurène Haslé fit une thèse sous la direction de Jean-Claude Yon (EPHE) et d’Isabelle Moindrot (Paris 8). Celle-ci s’intitule « La direction d’Adolphe Lemoine-Montigny au Théâtre du Gymnase de 1844 à 1880 » et se consacre non seulement à la direction d’Adolphe Lemoine-Montigny mais également à l’histoire de la mise en scène et à ses prémices.

—

Lien Zoom :

https://us06web.zoom.us/j/85694176137

Réunion : 856 9417 6137

—

Projet "Les Contemporaines" :

Contact : sabine.chaouche.pro@gmail.com et cat.authier@gmail.com