Tramer les traces avec Barbara Cooper (MSH Paris)

Lundi 27 mai 2024, Fondation Maison des Sciences de l'Homme (57, Bld. Raspail, 75007 Paris), 18h30

Dans le cadre du cycle pluridisciplinaire de l'Institut du Tout-Monde débuté en 2021 et labellisé par la Fondation pour la Mémoire se l'esclavage, « Mémoires et littératures de l'esclavage : écrire la trace, tramer l'histoire », nous aurons l'honneur d'accueillir l'éminente universitaire américaine Barbara T. Cooper, professeur émérite à l'Université du New Hampshire, lundi 27 mai à 18h30 à la FMSH (54 Bd. Raspail, Paris 7e arrdt.).

Aujourd'hui dans le monde des études françaises, Barbara T. Cooper (professeur émérite à l'Université du New Hampshire) occupe une place à part, en considération de l'ampleur de l'activité de recherche qu'elle mène inlassablement depuis plusieurs années. C'est notamment dans le cadre de la collection « Autrement Mêmes » dirigée par Roger Little aux Éditions L'Harmattan que s'illustre cette ampleur, portée singulièrement dans les champs de l'histoire et de la mémoire de l'esclavage colonial. Elle a pu y coordonner près d'une trentaine d'ouvrages, rééditions critiques de titres rares appartenant à ce que Catherine Vidrovitch a justement nommé la « bibliothèque coloniale », ou résultant de découvertes considérables dans les fonds d'archives existants. En une sorte de panorama raisonné de l'ensemble de son travail, nous aborderons avec Barbara T. Cooper les aspects saillants de ces accomplissements qui apportent tant aujourd'hui au monde de la recherche en littérature, en histoire et en sciences sociales à propos des mémoires de l'esclavage.

Séance présentée par Loïc Céry (ITM) en présence de Roger Little, directeur de la collection « Autrement Mêmes » aux Éditions L'Harmattan.