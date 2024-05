Théodore Labourieu, Adrien Andréï, Le Mulâtre (éd. Barbara T. Cooper)

Dans Le Mulâtre, roman de 1864 dont l’action est fourmillante d’émotions et de rebondissements, Labourieu et Andréï racontent l’histoire d’un amour interracial qui rencontre des obstacles changeant selon les lieux de l’action (Cuba, la France et l’Allemagne), le poids de l’histoire et l’influence de la famille. Leur roman ressemble en cela à d’autres textes des XVIIIe et XIXe siècles, où un couple « mixte » doit faire face à des contraintes individuelles (l’orgueil, les attentes familiales) et/ou collectives (les préjugés et prescriptions sociaux, politiques et juridiques) pour faire reconnaître et légitimer son amour. Aussi, comme dans ces autres textes, le personnage éponyme du roman se trouve-t-il dans des situations où l’identité et la contestation de l’identité, le pouvoir et la contestation du pouvoir l’obligent à négocier ses rapports avec ses origines.

Sommaire

Introductio par Barbara T. Cooper … … v

Une identité ancrée dans le colonialisme et le racialisme viii

Un nouveau combat pour la liberté … … xi

La France, pays emblématique de la civilisation

et de la contestation xiv

L’amour en noir et blanc … … … xx

La réception du Mulâtre … … … xxi

NOTE TECHNIQUE ET REMERCIEMENTS … … xxiii

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE … … … xxv

LE MULÂTRE … … … … 1

1re partie

I Le magnolia … … … … 3

II À travers la forêt … … … … 11

III Le boucan … … … … 21

IV Le marquis de Montbrison … … … 33

V L’expédition … … … … 43

2e partie

I Un dangereux ami … … … … 55

II Les vengeurs de la Burchenschaft … … 69

III L’échafaud … … … … 79

IV Commencement d’amour … … … 95

3e partie

I L’opéra … … … … … 109

II Une leçon de séduction … … … 129

III Une leçon d’amour … … … 149

IV Le duel … … … … … 163

Conclusion … … … … … 177

ANNEXES … … … … … 179

1 Documents par et sur Labourieu … … … 181

2 Documents par et sur Andréï … … … 191

TABLE DES MATIÈRES … … … … 197