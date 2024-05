Les Stuart en France (1689-1718) et la musique : nouvelles perspectives de recherche (Versailles)

Les Stuart en France (1689-1718) et la musique

Nouvelles perspectives de recherche

Responsables scientifiques

Matteo Giannelli (Université de Rome Tor Vergata - CMBV)

Barbara Nestola (CESR - CMBV)

Destitués du trône d’Angleterre après la Glorieuse Révolution de 1688, les Stuart se réfugient en France, accueillis par Louis XIV dans le château de Saint-Germain-en-Laye, l’une des résidences royales. Malgré l’échec des tentatives de reconquête du pouvoir dans leur pays, Jacques II Stuart et Marie de Modène se sont toujours affichés comme les souverains légitimes de jure et, à ce titre, bien qu’exilés et limités dans leurs ressources humaines et financières, ils ont utilisé la musique comme l’un des moyens d’affirmer et consolider leur statut royal. Ainsi, grâce à la pratique de différents genres musicaux - dont témoignent les manuscrits de leur collection, contenant des airs, des cantates, des motets et des sonates -, la cour de Saint-Germain-en-Laye devient un centre de promotion et de diffusion du goût italien à la fin du règne de Louis XIV. À travers une relecture actualisée de ces sources musicales, cette journée d’études a pour objectif de proposer de nouvelles perspectives de recherche et d’approfondir la connaissance de la pratique musicale chez les Stuart en France.

Matin

9h30 Accueil des participants



10h-12h

Barbara Nestola, Matteo Giannelli, Introduction

Modératrice

Barbara Nestola (CESR - CMBV)

Intervenants

Edward Corp, Musicians and Music at the Stuart Court in Exile

Keynote

Denis Herlin (IReMus), Matteo Giannelli (Université de Rome Tor Vergata - CMBV), « Je copiai des airs italiens » : la main musicale, la graphie et la production de David Nairne, c’est-à-dire du copiste Z

Après-midi

14h-16h30

Modérateur

Thomas Leconte (CESR - CMBV)



Intervenants

Luigi Collarile (Haute École des Arts de Berne), Circulation de musique italienne en France à la fin du Grand siècle : les cas de Giacomo Carissimi et Giovanni Legrenzi

Barbara Nestola (CESR - CMBV), Innocenzo Fede, de compositeur à ordonnateur : procédés d’écriture et modalités d’agencement des manuscrits de la Collection Stuart



Teresa Maria Gialdroni (Université de Rome Tor Vergata), Reception of the Italian cantata through the “Stuart Manuscripts” of the Bibliothèque nationale de France (H 659, 1-7)