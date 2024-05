"Éloge de Pierre Fontanier". Conf. de B. Clément (Séminaire "Poésie & pensée", H. Scepi, Sorbonne nouvelle)

La séance se tiendra

le jeudi 23 mai 2024, de 16h à 18h

4 rue des Irlandais 75005 Paris (aucun liasser-passer n'est requis)

Bruno Clément y prononcera un

Éloge de Pierre Fontanier

"Je m’efforcerai, dans cette intervention, d’évaluer mon parcours à la lumière de l’intitulé du séminaire, « Poésie et pensée ». Non que j’aie moi-même beaucoup parlé de poésie, ni que je sois moi-même poète, mais plusieurs des auteurs qui m’ont occupé (Augustin, Descartes, Hugo, Nietzsche, Bergson, Beckett, Heidegger, Deguy, Derrida…) ont, chacun à sa façon et selon son projet, cru nécessaire à tel moment crucial de leur réflexion, d’élucider la question que pose la conjonction de ces deux mots. Comme s’il était impossible à la pensée, quelles que soient ses tenants, son ambition, sa forme, sa teneur, ses aboutissants, de progresser sans avoir auparavant fait le point sur les rapports qu’elle entretient avec la poésie (Heidegger, par exemple, dit quelque part que philosophie et poésie sont deux monts jumeaux et voisins, que sépare un abîme).

L’évocation de quelques-uns de ces cas me conduira à nommer et à commenter l’usage d’outils que, sans toujours les revendiquer, tel ou tel a mis en œuvre soit pour élaborer un texte ou un système nouveau soit pour faire la théorie de ce qui le rendra – ou l’a rendu – possible.

Si les figures (qu’elles soient de mots ou de pensée) ne sont pas les seuls moyens que se donne le philosophe, ou le penseur, pour configurer son discours, elles font pourtant indiscutablement partie de sa panoplie. J’envisagerai quelques-unes des figures, dont la fréquence m’a frappé, que j’ai pu rencontrer sur mon chemin et m’aiderai, pour risquer une hypothèse à leur sujet, de quelques textes de Pierre Fontanier (1765-1844). Gérard Genette a comme on sait republié en 1977 ses Figures du discours et il a peut-être, ce faisant, laissé penser qu’il était, longtemps avant lui, un formaliste résolu – et irréductible. Cette hypothèse, d’ailleurs jamais formulée par Gérard Genette lui-même, si fructueuse qu’elle ait pu être, ne rend pas pourtant un compte tout à fait juste d’une entreprise dont la classification n’est certes ni le fondement ni le dernier mot. J’aimerais pouvoir redonner, à ces textes de Pierre Fontainier, à l’occasion de cette rencontre, toute leur audace et toute leur subtilité." — Bruno Clément.

—

Bruno Clément est professeur émérite à l'Université Paris 8. Il a présidé le Collège international de philosophie de 2004 à 2007. Ses travaux portent sur Samuel Beckett (L'Œuvre sans qualités), les théories de la lecture (Le lecteur et son modèle), les rapports entre littérature et philosophie (La voix verticale ; Henri Bergson, prix Nobel de littérature).