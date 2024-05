Pourquoi avons-nous encore besoin d'Homère aujourd'hui ? Comment expliquer cette nouvelle actualité de l'Iliade et l’Odyssée et le phénomène de cristallisation auquel elles semblent donner lieu ? Le volume Un besoin d'Homère. Usages contemporains d'une œuvre antique (P.U. du Septentrion), d'ores et déjà accessible en ligne via OpenEdition, invite à repenser les usages et les modalités du rapport à l’œuvre antique pour remettre en perspective les notions d’héritage et de patrimoine homériques dans le cadre d’une "littérature mondiale". Qu’en est-il des nouvelles formes de circulation, de citation des textes et de la tradition qui s’est constituée à partir de leur réception ? En quoi les œuvres homériques permettent-elles de représenter et de penser les crises et les interrogations de notre temps ? Comment l’art de l’aède peut-il être à la source d’une écriture fictionnelle moderne ? Bref, en quoi l’Iliade et l’Odyssée sont-elles encore agissantes dans la littérature, l’art et plus généralement le monde contemporains ?