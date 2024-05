Annales du patrimoine, n° 24 - مجلة حوليات التراث عدد

Appel à contribution n°24



La revue "Annales du patrimoine" de l'Université de Mostaganem (Algérie) lance un appel à publications pour son numéro 24.

Annales du patrimoine (ADP), est une revue académique en libre accès consacrée aux domaines de littérature, de langue et des sciences humaines. Elle paraît en arabe, en français et en anglais une fois par année. La revue paraît au mois de septembre.

Les chercheurs peuvent soumettre leurs articles dans les disciplines suivantes :

- littérature ancienne (arabe, persane, gréco-romaine...),

- littérature comparée (orientale, occidentale et africaine),

- littérature postcoloniale et orientalisme,

- littérature de voyage et imagologie,

- littérature mystique,

- langue, traduction et interculturalité,

- art, histoire et civilisation...

La revue accepte également des articles de varia en rapport avec le patrimoine.

Modalités de soumission :

Les auteurs sont invités à envoyer leurs contributions (le résumé de 15 lignes, l'article de 15 à 20 pages maximum et 5 mots-clés, en format Word), au plus tard le 31 juillet, à l'adresse email de la revue :

annales@mail.com

Le titre, le résumé et les cinq mots-clés doivent être en français et en anglais.

Veuillez préciser votre affiliation institutionnelle et votre grade académique si possible.

Les propositions d'articles devront respecter les normes de publication de la revue :

https://annalesdupatrimoine.wordpress.com/normes-de-publication

Consultez l'archive de la revue :

https://annalesdupatrimoine.wordpress.com/archives

***

دعوة للنشر في المجلة عدد 24

تعلن مجلة "حوليات التراث" بجامعة مستغانم (الجزائر) دعوة للنشر في عددها القادم. تعنى المجلة بمجالات التراث: اللغة والأدب، العلاقات الثقافية بين الشرق والغرب، ثقافات وحضارات العصور الوسطى، الأدب العربي والأفريقي، التصوف، الفن وغيرها. يمكن تقديم الطلبات باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.

بإمكان الباحثين تقديم أوراقهم في التخصصات التالية:

- الأدب القديم (العربية، الفارسية، اليونانية الرومانية، وغيرها)،

- الأدب المقارن (الشرقي والغربي والإفريقي)،

- أدب ما بعد الاستعمار والاستشراق،

- أدب الرحلة والصورائية،

- الأدب الصوفي،

- اللغة والترجمة والمثاقفة،

- الفن والتاريخ والحضارة...

تقبل المجلة أيضًا مقالات متنوعة تتعلق بالتراث.

شروط التقديم:

الباحثون المهتمون مدعوون لإرسال مساهماتهم (الملخص مكون من 15 سطراً، والمقال من 15 إلى 20 صفحة كحد أقصى و5 كلمات دالة، بتنسيق Word)، بحلول 31 يوليو على أبعد تقدير، إلى عنوان البريد الإلكتروني للمجلة المذكور أدناه.

يجب أن يكون العنوان والملخص والكلمات الرئيسية الخمس باللغتين العربية والإنجليزية.

يرجى تحديد الانتماء المؤسسي والدرجة الأكاديمية الخاصة بالباحث إنْ أمكن.

يجب أن تتوافق مقترحات المقالات مع معايير النشر في المجلة.

إرشادات الباحثين:

https://annalesdupatrimoine.wordpress.com/guide

أرشيف المجلة:

https://annalesdupatrimoine.wordpress.com/archive

***

Call for paper Issue 24

The journal "Annales du patrimoine" of the University of Mostaganem (Algeria) launches a call for publications for its next issue. The journal is devoted to the fields of heritage: Language and literature, intercultural relations between East and West, cultures and civilizations of the Middle Ages, African literature, mysticism, art and others. Submissions can be in Arabic, French and English.

Researchers can submit their articles in the following disciplines:

- ancient literature (Arabic, Persian, Greco-Roman, etc.),

- comparative literature (Eastern, Western and African),

- postcolonial literature and orientalism,

- travel literature and imagology,

- mystical literature,

- language, translation and interculturality,

- art, history and civilization...

The journal also accepts various articles related to heritage.

Submission conditions:

Authors are invited to send their contributions (the abstract of 15 lines, the article of 15 to 20 pages maximum and 5 keywords, in MS Word format), no later than July 31, to the email address of the journal:

annales@mail.com

The title, abstract and five keywords must be in French and English.

Please specify your institutional affiliation and academic degree if possible.

Article proposals must comply with the journal's publication standards:

https://annalesdupatrimoine.wordpress.com/normes

Consult the journal archive:

https://annalesdupatrimoine.wordpress.com/archives

***