Donato Giannotti. Homme de lettres et républicain florentin dans l'Italie du XVIe siècle (Lyon)

Considéré comme l’un des derniers défenseurs de la pensée républicaine florentine à l’heure de l’instauration en Toscane du principat des Médicis, Donato Giannotti (1494-1573) fait l’objet – depuis le XIXe siècle et jusqu’à très récemment – de travaux relevant d’approches disciplinaires et méthodologiques d’une grande diversité.

Secrétaire de la chancellerie de la dernière République florentine, éloigné du pouvoir lors de la restauration du pouvoir médicéen en 1530, il choisit à partir de 1537 la voie d’un exil définitif qui le conduit sur les routes de Venise, Padoue, Rome, Lyon etc. auprès de la cour cardinalice de Niccolò Ridolfi d’abord, puis de celle du cardinal de Tournon. Si durant ces longues années Giannotti demeure fidèle à la cause républicaine et ne cesse d’œuvrer pour le rétablissement d’un gouvernement libre à Florence, il est aussi un humaniste raffiné et reconnu, capable d’occuper une place centrale dans les réseaux non seulement politiques mais aussi culturels qui mobilisent hommes de lettres, imprimeurs et libraires en particulier entre la France et l’Italie.

L’étude de ses textes s’est ainsi construite, dès le XIXe siècle, au croisement de l’histoire politique et institutionnelle, de l’histoire sociale et culturelle de l’exil, sans oublier l’histoire militaire, l’histoire de la philologie grecque et latine et de la tradition des textes classiques. Ce colloque international est la première manifestation scientifique intégralement consacrée à cet acteur républicain et homme de lettres florentin. Son objectif est de réunir, au-delà de tout cloisonnement disciplinaire, les chercheurs qui se sont intéressés, sous des angles multiples, à la vie et à l’œuvre de Giannotti afin de mettre en lumière les nouvelles perspectives de recherche qui depuis quelques décennies émergent sous l’effet conjugué du renouvellement des sciences humaines et sociales et de la mise à disposition de nouvelles sources inédites.