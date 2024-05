Cinéma italien et cinéma français : histoires croisées (Rome)

L’Associazione italiana per le ricerche di storia del cinema (AIRSC) et l’Association française de recherche sur l’histoire du cinéma (AFRHC) fêtent respectivement cette année leurs 60ème et 40ème anniversaires. Pour commémorer ces cent ans cumulés de recherche, ces deux associations, qui regroupent des chercheurs et chercheuses de divers horizons et entretiennent entre elles de fécondes et amicales relations, ont décidé d’organiser un colloque international et transnational rendant hommage à̀ l’histoire des relations franco-italiennes en matière de cinéma.

Ce colloque se déroulera en deux temps à l’automne 2024 : à Rome les mercredi 11 et jeudi 12 septembre, et à Paris les lundi 4 et mardi 5 novembre.

Les thématiques se répartiront de la manière suivante : le colloque de Rome sera consacré́ aux influences du cinéma français sur le cinéma italien et, inversement, le colloque de Paris aux influences du cinéma italien sur le cinéma français.

Il a l’ambition de couvrir l’histoire de ces relations cinématographiques transalpines des origines à nos jours, en orientant la réflexion sur l’apport de chacune de ces deux cinématographies à l’autre dans tous les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de la réception et de l’imaginaire filmiques.

Ces relations peuvent tout d’abord être abordées sous l’angle classique des collaborations économiques, techniques, artistiques et culturelles. Elles sont également un point d’entrée essentiel pour l’analyse des transferts culturels entre les deux pays. Avec l’essor des approches transnationales, l’étude des rapports d’influence entre les pays a permis de réviser le primat du paradigme national en contexte global. Nombreuses sont désormais les thématiques qui invitent en effet à complexifier l’analyse des rapports transfrontaliers, tels que les films sur la migration, pour ne prendre qu’un exemple. De surcroit, l’attention portée depuis une vingtaine d’années aux Gender Studies, à l’archéologie des médias, aux études visuelles, aux études postcoloniales, ou plus récemment aux approches environnementales, contribue à élargir le champ des rapports entre les cinématographies. L’attention portée à l’hybridité culturelle, par exemple, déplaçant ou articulant l’étude des acteurs sociaux aux contenus des films, représenterait une autre manière encore d’appréhender la fécondité des rapports entre les cinématographies italienne et française en contexte élargi. Ces quelques directions ont pour vocation de suggérer des angles d’analyse particulièrement bienvenus.

Les propositions de communications pourront s’inscrire dans un ou plusieurs des axes suivants :

- les collaborations économiques : accords entre producteurs jusqu’à la Seconde Guerre mondiale ; coproductions officielles après 1946 ; objectifs et réalisation de la mise en commun de capitaux ; l’encadrement juridique des collaborations et des coproductions ;

la question des institutions cinématographiques dans leur rapport avec les institutions politiques, religieuses, diplomatiques, culturelles (festivals, fondations, associations...) ;



- différences et apports technologiques et techniques : la prise de son, la post-synchronisation et le doublage, les décors et les costumes, la prise de vues... ;



- la circulation et la réception des acteurs et actrices d’un pays à l’autre ;



- les collaborations artistiques dans la fabrique des films coproduits ;



- les références formelles et culturelles au cinéma italien dans le cinéma français et au cinéma français dans le cinéma italien ; circulation et transfert de motifs culturels patrimoniaux (littérature, théâtre, histoire, architecture...) italiens dans le cinéma français et français dans le cinéma italien ;



- la réception du cinéma italien en France et du cinéma français en Italie ; son importance dans la structuration des combats et prises de position de la critique dans chacun des pays ;



- l’influence de la pensée et de la théorie françaises du cinéma en Italie et de la pensée et théorie italiennes du cinéma en France ; l’intérêt pour le cinéma italien dans les études cinématographiques françaises et pour le cinéma français dans les études cinématographiques italiennes.

—



Les propositions de communications (maximum 2000 caractères), accompagnées d’une brève présentation bio-bibliographique de leur auteur ou autrice, peuvent être soumises en français, en italien ou en anglais, jusqu’au 1er juin 2024 à l’adresse suivante airsc.afrhc.2024 @ gmail.com.

L’auteur ou l’autrice de la proposition est invité.e à indiquer obligatoirement la partie du colloque à laquelle il ou elle souhaite participer (spécifier si l’intervention est destinée à la manifestation de Rome ou à̀ celle de Paris et ce, selon la répartition des colloques établies ci-dessus).

Les réponses à ces propositions seront communiquées à la mi-juin.

—



Comité d’organisation scientifique :

Fabio Andreazza, Claire Demoulin, Jean A. Gili, Elena Mosconi, Federico Pierotti, Valérie Pozner, Chiara Tognolotti, Dimitri Vezyroglou.