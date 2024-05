Stella Louis, L’Illusion du vampire

La figure du vampire joue depuis toujours avec la fiction et les superstitions pour illusionner un lecteur ou un spectateur. Textes littéraires, œuvres picturales et cinématographiques illustrent les discours sur le vampire et ses diverses images, qui se sont succédé au fil du temps et de l’apparition de nouveaux médias.

Ils suscitent plaisir, horreur, peur ou fascination et posent toujours la même question de l’illusion. Âme perdue, corps vide, absence…, le vampire est originellement un lieu miroir qui permet d’interroger tout autant ce qui est projeté (le sang, la vie, le rêve, le moi, la libido, l’absolu dans sa forme la plus insaisissable, le sublime), que l’acte de projection, le cinéma lui-même, pensé à la fois comme variation du motif vampirique et processus aspirant l’attention du spectateur.

L’objet de ce livre est de mettre au jour le parcours de cette écriture vampirique qui illusionne. À travers les siècles et plusieurs espaces géographiques, il développe une perspective génétique, historique et esthétique, car l’illusion du vampire, qui dessine les contours d’une identité et circule selon un principe de contamination, ne peut se concevoir sans un art vampirique.

Table des matières :

Préface par Antoine de Baecque

Dédicace

Épigraphe

Préface. Une révolte du style, par Antoine de Baecque

Introduction

Première partie - Mise en place d’une écriture de la croyance aux vampires

I - « Pré-vampires » et vampires historiques

II - Regards, réalités et fiction(s)

III - Faire croire au vampire dans la littérature du xixe siècle

Deuxième partie - Mise en scène de la croyance au vampire (Dracula) : une mise en image du doute

IV - L’inquiétante étrangeté : irruption du doute au sein de la croyance

V - L’absence de reflet : Dracula comme miroir de l’âme

VI - Les métamorphoses de l’ombre : croyance et monstration

VII - Le cycle vampirique et le retour du Même (conclusion)

Troisième partie - La croyance de l’autre côté de l’écran : la vampirisation du spectateur

VIII - Répétition et réécriture : les « autres vampires » comme premiers spectateurs de la fiction draculéenne

IX - Vérité(s) de l’image vampirique et regards spectatoriels contaminés

Conclusion. Existent-ils vraiment ?

Épilogue

Sources

Index des noms

Table des illustrations

Crédits