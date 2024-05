Constellations poétiques : lettres et sons en espace (ENS Paris)

Constellations poétiques : lettres et sons en espace

Mercredi 22 mai 2024, 14h-19h30

Salle historique de la bibliothèque de l’École normale supérieure

45 rue d’Ulm, 75005 Paris

Cette journée s’inscrit dans les axes de recherches développés par les institutions partenaires. Elle propose de réunir chercheuses et chercheurs, poètes et poétesses pour dresser une cartographie en mouvements de ces expériences poétiques.

Il s’agira de voir et d’écouter des exemples de poésie visuelle et sonore. Le choix a été fait de présenter des formats brefs, pour favoriser l’accès aux documents — textes, images, sons — en eux-mêmes, sous la forme de précipités d’interventions et de performances. La journée sera aussi l’occasion de célébrer l’enrichissement d’un fonds de poésie visuelle et sonore à la Bibliothèque de l’ENS, et d’inaugurer un cycle de lectures et de performances poétiques dans ses murs.

Programme

14h-15h : Lettres et sons en espace : introduction, par Nathalie Koble (ENS Paris), Amandine Mussou (Université Paris Cité) et Marion Uhlig (Université de Fribourg)

15h-17h30 : Cartographie

Sylvie Lefèvre (Sorbonne Université) : « Palpitations : la tradition médiévale du livre-cœur »

Abigail Lang (Université Paris Cité) : « “Mélanger l’encre à la salive” : L’Alba du Quatuor Manicle »

Xiaoxuan Lyu (ENS Paris) : « Naissance d’une étoile : La Carte de la Sphère armillaire de Su Hui »

Vincent Broqua (Université Paris 8) : « Constellations américaines : autour d’Anni Albers »

Pause

Emmanuel Rubio (Université Paris Nanterre) : « Stèle pour Adam de la Halle, de Gianni Bertini‌ et Jean-Jacques Lévêque : le rêve continué d’une poésie faite par tous ? »

Agathe Sultan (Université de Lausanne) : « Ursonaten médiévales »

Gaëlle Théval (Université de Rouen Normandie) : « “Tremplin pour quête d’oxygène” : les poèmes-partitions de Bernard Heidsieck »

18h-19h30 : Lectures et performances

Yan Greub : « Description phonétique et senefiance : l’ABC par ekivoche de Huon le Roi de Cambrai »

Vincent Barras : « g n art ñaque »

Caroline Bergvall : « Day and Night »

Camille Bloomfield : « Poèmes typodermiques »

Jean-Pierre Bobillot : « POésie C’EST… Rats, etc. »

Pascale Bourgain : « L’espace sonore de la rime latine »

Liliane Giraudon : « Chaque lettre est un placard »

Michèle Métail : « Poème infini ».

(Illustr. : Dom Sylvester Houédard, sonic water, 1964)