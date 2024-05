Penser la place des femmes dans l’histoire littéraire francophone. Enjeux et perspectives (Belgique, France, Luxembourg, Suisse)

Colloque international (22-24 mai 2024)

Lieu

Salles 3.500 et 3.520, Maison du Savoir (MSA)

2, Avenue de l’Université

L-4365 Esch-sur-Alzette

Liens Webex

Présentation

Jadis vaste terra incognita, la place des femmes dans l’histoire littéraire a désormais acquis les contours d’un objet de recherche à part entière. Aussi la visibilité des autrices peut-elle paraître aller de soi ; or la question est rien moins que tranchée, notamment parce que que leur visibilité, et par conséquent la place qu’elles occupent ou peuvent occuper dans l’histoire littéraire, ont partie liée avec l’espace – central ou périphérique – depuis lequel elles écrivent. Aussi s’agira-t-il durant ce colloque d’interroger, d’une part, dans une perspective sociohistorique et interdisciplinaire, la place qu’occupent les autrices francophones dans l’histoire littéraire et de penser, d’autre part, celle qu’elles pourraient y occuper.

Programme

Mercredi 22 mai 2024

14h00 – 14h15 Accueil des conférenciers

14h15 – 15h00

• Mot d’accueil : équipe FEATHER

• Ouverture officielle par Catherine Léglu (Vice-Rectrice aux Affaires Académiques de l’Université́ du Luxembourg)

• Présentation du colloque : équipe FEATHER

15h00 – 16h00 Plénière 1. Michèle Riot-Sarcey (Université de Paris) : « Le temps des possibles ou l’entrée des femmes dans l’histoire ? »

16h00 – 16h15 Pause

16h15 – 17h15 Séance lecture avec Carla Lucarelli et Danielle Hoffelt

Jeudi 23 mai 2024

10h15 - 10h30 Accueil des conférenciers

10h30 – 12h30 Panel 1. Les femmes prises dans l’histoire

Présidence : Christophe Meurée (Archives et Musée de la Littérature, Bruxelles)

10h30 – 11h15 Ophélie Latil et Fayrouz Lamotte (collectif Georgette Sand) : « Retour d’expérience sur un projet de lutte contre l’invisibilisation des femmes : ‘Les MonumentalEs’ par le collectif féministe Georgette Sand »

11h15 – 11h45 Louise Millon-Hazo (Nantes Université) : « Le Livre des épîtres du débat sur le Roman de la Rose (1401) : Christine de Pizan à l’origine de l’histoire littéraire ? »

11h45 – 12h15 Tania Van Hemelryck (UCLouvain/FNRS) : « Who’s that girl ? Christine de Pizan imprimée (XVIe-XXIe siècles) »

12h30 – 13h30 Déjeuner

13h30 – 15h30 Panel 2. Quelles visibilités pour quelles places ? I

Présidence : Laetitia Saintes (Université du Luxembourg)

13h30 – 14h30 Table ronde 1. De la place des autrices dans les champs littéraires périphériques : Jeanne Glesener (Université du Luxembourg), Catherine Gravet (Université de Mons)

14h30 – 15h00 Joanna Pomian (Université de Varsovie) : « Le paradoxe d’Émilie Dupont : une savante invisible »

15h00 – 15h30 Eolia Verstichel-Boulanger (Université du Luxembourg) : « La littérature pour sortir du silence et combattre le déni sur les violences sexuelles : panser les maux avec les mots »

15h45 Fin des travaux

Vendredi 24 mai 2024

9h00 – 9h15 Accueil des conférenciers

9h15 – 10h15 Plénière 2. Audrey Lasserre (UCLouvain/Musées royaux des Beaux-arts, Belgique) : « Une histoire littéraire mixte est-elle possible ? »

10h15 – 10h30 Pause

10h30 – 12h15 Panel 3a. Les périphéries en question I

Présidence : Audrey Lasserre (UCLouvain/Musées royaux des Beaux-arts, Belgique)

10h30 – 11h15 Vera Gajiu (Université de Turin) et Diana Mistreanu (Université de Passau) : « ’Femmes de l’Est’, dissidence et capital symbolique : les xénographies oubliées des littératures de langue française du XXe siècle »

11h15 – 11h45 Aurore Turbiau (Université Lyon 2 Lumière) : « Périphéries d’une francophonie contre-canonique : Claire Lejeune, François Collin, Grisélidis Réal et l’espace littéraire féministe franco-québécois des années 1970 »

10h30 – 12h15 Panel 3b. Les périphéries en question II

Présidence : Catherine Gravet (Université de Mons)

10h30 – 11h00 Axelle Delagorce (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) : « Ève et Rimbaud : phénomènes d’interférence historiographique dans la poésie d’Anise Koltz »

11h00 – 11h30 Marvin Andrieux (Université du Luxembourg) : « La contiguïté symbolique du masculin et du féminin dans la poésie koltzienne »

11h30 – 12h00 Anne-Frédérique Schläpfer (Université de Genève) : « Pour une histoire littéraire féministe et transnationale de la Suisse francophone »

12h15 – 13h15 Déjeuner

13h15 – 14h30 Panel 4. Quelles visibilités pour quelles places ? II

Présidence : Laetitia Saintes (Université du Luxembourg)

13h15 – 14h00 Christophe Meurée et Laurence Boudart (Archives et Musée de la Littérature, Bruxelles) : « Rapatrier la marge au centre : les archives des autrices belges aux AML »

14h00 – 14h30 Eloïse Grommerch (Université de Liège) : « Stratégies de visibilité dans l’histoire littéraire belge francophone : le cas de Liliane Wouters (1930-2016) »

14h45 – 15h45 Table ronde 2. Éditer, diffuser, visibiliser les textes de femmes : Philippe Gambette (Université Gustave Eiffel), Julien Marsay (Agrégé de Lettres Modernes, Paris)

15h45 Mots de clôture et bilan du colloque