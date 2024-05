Armande Ponge, Pour une vie de mon père. 1943-1945 (t. IV) (éd. M. Frisson)

Armande Ponge, Pour une vie de mon père. Rétrospective 1943-1945,

tome IV, Paris,

Classiques Garnier, coll. « Études de littérature des XXe et XXIe siècles », n° 125, Série « Études sur Francis Ponge », mai 2024.

Préface, « Mémoire, Histoire et matériologie » (pages 7 - 16), de Marie Frisson

604 pages.

ISBN : 978-2-406-16628-3

43 euros

Parution : 15/05/2024

—

Cet ouvrage, quatrième tome d’un monument élevé à la mémoire de Francis Ponge, retrace, grâce à de nombreuses archives familiales – correspondances, manuscrits, carnets et photographies –, une étape décisive : celle de la réception du Parti pris des choses et des débats avec Paulhan, Camus, Sartre ou Mounin sur les questions du langage et de l’expression. La forme éphéméride permet de suivre l’évolution de l’œuvre (La Rage de l’expression, L’Homme, Introduction au « Galet ») et des rencontres avec les plasticiens (Picq, Dubuffet, Fautrier, Picasso etc.). Ce tome, préparé par Armande Ponge et par François de Trentinian, parcourt les trois dernières années de la Seconde Guerre Mondiale et témoigne de la résistance littéraire et politique d’écrivains, d’éditeurs et de revues littéraires.

Extrait de la préface :

« […] Par ailleurs, il est peut-être d’autant plus nécessaire de parcourir ces années décisives, à rebours d’une vision présentiste, que leurs lignes de force sous-jacentes travaillent encore notre temps. En témoignent aujourd’hui les discours inquiets ou perplexes des écrivains et des intellectuels nés entre les années vingt et le début des années trente, qui voient resurgir avec le conflit actuel qui se joue aux portes de l’Europe les fantômes d’une guerre mondiale vécue dans leur enfance ou dans leur jeunesse, alors même que les derniers bras-de-fers géopolitiques qui occupent notre actualité s’inscrivent dans une longue suite d’événements dont la chute des régimes communistes en Europe a été l'un des pivots décisifs. Le montrent aussi les récupérations idéologiques et politiques de ce passé qui irriguent éhontément, et aujourd’hui plus que jamais, certains discours publiques et médiatiques au risque de la confusion, voire de la falsification, et du dévoiement.

Or, s’il est un sens à donner à l’engagement poétique, et particulièrement à celui de Francis Ponge[42], c’est bien celui de la vigilance à entretenir et à conserver quant aux discours, ce « vieux tas de chiffons pas à prendre avec des pincettes[43] » et quant aux enjeux de la parole qui conduisent à « parler contre les paroles[44] […] ».

—

Rappel des tomes déjà parus aux éditions Classiques Garnier (coll. « Études de littérature des XXe et XXIe siècles », série « Études sur Francis Ponge ») :

Tome I (1899 - 1919), en 2015, préface d'Armande Ponge,

Tome II (1919 - 1939), en 2020, préface de Jean-Marie Gleize,

Tome III (1940 - 1942), en 2022, préface de Pauline Flepp.

Voir le site de l'éditeur : https://classiques-garnier.com/new/ApgMS04

_____________________