Les Mondes du symbolisme / Worlding Symbolism (Bruxelles)

Worlding Symbolism / Les Mondes du symbolisme

16-18.05.2024

Université libre de Bruxelles, Campus du Solbosch

Clément Dessy, Stefano Evangelista & Patrick McGuinness, org.

Jeudi 16 mai-Thursday 16 May

Local : UD6.215 (to be confirmed)

10:00-10:30 Introduction

10:30-12:00 Session 1: Networks of mediation / Réseaux de médiation

Jon Stone (Franklin & Marshall College) Russian Symbolists and the Imitative Imperative of Modernism

Helena Cox (University of York) Bohemian Symbolism

Alexia Kalantzis (Université Paris Cité) Plurilinguisme et cosmopolitisme : le périodique comme espace stratégique de circulation

12:00-13:30 Lunch

13:30-15:00 Session 2: Matérialités signifiantes / Meaningful Materialities

Lene Østermark-Johansen (University of Copenhagen) East meets West: Antoine Bourdelle’s La Danse(1912)

Guy Conde-Reis (ULB) & Bruno Montamat (Ministère de l’Éducation nationale, France) L’hôtel Van Eetvelde de Victor Horta : le Congo belge incarné

Angie Dunstan (Queen Mary University of London) Her Double Life: Sarah Bernhardt and the Global Circulation of Symbolist Sculptural Aesthetics

15:00-15:30 Break/Pause

15:30-17:00 Session 3: East/West Encounters / Rencontres Est-Ouest

Maïa Varsimashvili-Raphaël L’aspiration européenne du symbolisme géorgien

Teona Farmatu (Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca) Le symbolisme dans l’espace du sud-est européen : le cas de Roumanie. L’influence française et la double orientalisation du symbolisme

Adriana Sotropa (Université Bordeaux Montaigne) Le symbolisme roumain : stratégies nationales pour un affichage international

19 :00 Dîner/Dinner

—

Friday 17 May-Vendredi 17 mai

Local : UD6.215 (to be confirmed)

10 :00-11 :00 Session 4: Intermédialité par-delà les frontières / Intermediality across Borders

Cyril Barde Le verre symboliste : un prisme intermédial et international

Évanghélia Stead (UVSQ Paris-Saclay) Aubrey Beardsley takes Europe by Storm and Provokes Art to Intermediality

11:00-11:30 Pause/Break

11:30-13:00 Session 5: Intersecting Influences / Influences croisées

Laure Kazmierczak (Université de Mons) Les (re)traductions en russe et en allemand de La Princesse Maleine, premier drame symboliste de Maurice Maeterlinck

Emmanuel Boldrini (Université Paris Est Créteil) Redon, Klinger, Laforgue : itinéraires d’influences mutuelles et réciproques, entre textes et images, entre France et Allemagne

Ana Parejo Vadillo (Birkbeck, University of London) The Author as a Symbol: Michael Field’s Dialoguic Imagination

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30 Session 6: Identités poétiques : cosmopolitisme et nationalisme / Poetic Identities: Cosmopolitanism and Nationalism

Inna Volkovynska et Oleksandr Volkovynskyi (Université Grenoble Alpes) Réinterprétations du jardin dans la poésie symboliste ukrainienne

Matthew Potolsky (University of Utah) Sarojini Naidu: Symbolism and Nationalism

Dimitris Papanikolaou (St. Cross College, Oxford) Worlding C.P.Cavafy’s symbolism

15:30-18:00 Cultural visit/visite culturelle – Bibliothèque-Musée Wittockiana (speakers only)

19:00 Cocktail at Maison Hannon

—

Samedi 18 mai-Saturday 18 May

Local : UD6.215 (à confirmer)

9 :00-10 :30 Session 7: Translating the Visual / Traduire le visuel

Charlotte Ashby (Birkbeck, University of London) Entangled Histories: Imagining India in Britain 1890-1920

Elodie Le Beller (Université Rennes 2) La rénovation de la tempera : un caractère technique transnational du symbolisme pictural

Eduardo De Maio (University of York) The magazine La Triennale : International symbolism and the debate on the social value of beauty in Italy

10:30-11:00 Break/Pause

11:00-12:30 Session 8: Écrire les mobilités / Writing Mobilities

Matthew Creasy (University of Glasgow) Postal Routes: Mallarmé’s Occasional Poetry and the Dissemination of Symbolism

Alex Murray (Queen’s University Belfast) The wanderer of the ways of all the worlds’: Christopher Brennan and the Quest for Australian Symbolism

Adeline Heck (Université libre de Bruxelles) A Cosmopolitan Novel? Unpicking the Many Contradictions of Teodor de Wyzewa’s Valbert(1893)

12:30-14:00 Conclusions & lunch

14:00-17:00 Cultural visit/Après-midi : visite Culturelle.

—

Où / Where ?

ULB, Campus du Solbosch : UD6.215.

Avec le généreux soutien de la Fondation Wiener-Anspach

dans le cadre du projet 'Symbolism and Decadence as World Literature' (www.symbolistworlds.com),

dirigé par Clément Dessy (ULB), Stefano Evangelista (Trinity College, Oxford) et Patrick McGuinness (St Anne’s College, Oxford).