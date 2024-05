Une deuxième vie : l’œuvre intermédiale d’Abdellah Taïa (Padoue)

Abdellah Taïa interviendra dans le cadre du Séminaire “Richesses de la Francophonie: textes et patrimoines culturels des littératures francophones” de l’Università di Padova, avec une conférence intitulée "Une deuxième vie : l’œuvre intermédiale d’Abdellah Taïa”, jeudi 30 mai 2024 à 16h30 dans la Meeting room de la Biblioteca Beato Pellegrino (Via Beato Pellegrino 28, Padova).

Le séminaire est organisé par Anna Bettoni, Francesca Dainese, Marika Piva et Tommaso Testolin du Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, en collaboration avec la Biblioteca Beato Pellegrino.

—

« Seules les images du départ comptent », selon Abdellah Taïa. Et c’est avant tout d’images qu’il sera question pendant cette rencontre : d’images vues et rêvées, d’images écrites et d’images commentées, de collaborations avec des photographes et d’expériences cinématographiques de l’écrivain spectateur et réalisateur. Mais aussi de chants qui résonnent dans la prose, de corps inscrits et de corps sur scène, d’écriture de plateau et de performance théâtrale. Bref, du dialogue entre les arts qui se noue au sein d’un travail littéraire où, depuis les premiers textes autobiographiques jusqu’aux romans les plus récents, une voix d’homosexuel marocain vivant en France et une identité créatrice tensionnelle s’affirment et s’interrogent.

Stefano Genetti enseigne la littérature française à l’Université de Vérone. Il s’occupe principalement de la prose narrative et du théâtre des XXe et XXIe siècles, ainsi que d’études de genre et des rapports entre écriture littéraire, danse et performance.