Corps et confiance dans le cirque. Regards croisés sur les portés acrobatiques (Campus Condorcet, Aubervilliers)

Dans le cadre d’un partenariat entre l’Académie Fratellini (école supérieure des arts du cirque) et le campus Condorcet, une demi-journée d’étude est organisée dans l’idée d’un rapprochement entre sciences sociales et mondes du cirque. Cette rencontre permettra entre autres de développer une réflexion sur le lien de confiance interindividuel qui prévaut chez les artistes de cirque travaillant en duo ou groupe de portés acrobatiques en prenant appui sur les communications d’étudiant·es, chercheur·es et artistes de cirque.

Ces échanges seront suivis d’un atelier d’initiation sur le thème de la confiance (inscriptions préalables nécessaires), ainsi que d’un spectacle présenté par les apprenti·es de deuxième année de l’Académie Fratellini.

Cette demi-journée sera portée sur le sujet du travail de duo et/ou de groupe en dégageant la thématique de la confiance, un terme ou une valeur souvent abstraite dans le monde du travail de manière plus générale, mais qui s'éprouve de façon concrète et incarnée, chez les acrobates de portés acrobatiques (comme dans les disciplines du "main à main", des "jeux icariens", du "cadre coréen", du "trapèze volant", etc.). En effet, dans ces disciplines de cirque, les artistes s’exposent quotidiennement à des risques de chute et s’en remettent à la vigilance de leurs partenaires pour le bon déroulement des performances.

Une relation de confiance entre les partenaires s’avère être essentielle, et nous pouvons commencer par l’explorer en commençant par poser des questions comme « comment se construit-elle, sur quoi et jusqu'où ? ».

Programme

9h-9h30 : Accueil collation

9h30-9h40 : Ouverture de la journée par Cyrille Bisenz (M2 Sociologie, EHESS) et Stéphane Simonin (directeur de l’Académie Fratellini)

9h40-9h50 : Introduction à la thématique de la journée d’étude par Alexandre Dauzats (M2 sociologie, EHESS)

9h50-10h05 : Communication 1 par Agnès Callu (chercheure HDR au LAP, EHESS/CNRS)

10h05-10h20 : Communication 2 par Cyrille Bisenz (M2 Sociologie, EHESS)

10h20-10h30 : Discussion modérée par Alexandre Dauzats

10h30-10h45 : Communication/témoignage 3 par Agnès Brun (artiste et professeure à l’Académie Fratellini)

10h45-11h00 : Communication/témoignage 4 par Spela Vodeb (artiste, compagnie Un loup pour l’homme)

11h00-11h15 : Communication/témoignage 5 par Charlène Dray (Maître de conférence au MCF, Université Paris 8)

11h15-11h45 : Échange et discussion avec la salle

12h00-12h45: Atelier sur la mise en jeu de la confiance par l’Académie Fratellini

12h45-13h00 : Spectacle Juste un fil des apprenti·es (CFA2) de l’Académie Fratellini, mis en scène par Mourad Merzouki (cie Käfig), dans le Forum de l’Humathèque/en extérieur

13h00 : Petite collation.