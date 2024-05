Femmes et bande dessinée (Paris Sorbonne)

Femmes et bande dessinée

Table-ronde autour de la parution de Drawing (in) the Feminine : Bande dessinée and Women (dirigé Margaret C. Flinn, Ohio State University Presse, 2024)

Lundi 27 mai 2024, Sorbonne Université, Bibliothèque Georges Ascoli (Sorbonne Université, Escalier C, 2e étage), 17h30-19h30.



Accès libre, sans réservation.

Margaret C. Flinn (Associate Professor à Ohio State University), Sylvain Lesage (MCF à l'Université de Lille) et Catriona MacLeod (senior lecturer à University of London) présenteront Femmes et bande dessinée et échangeront sur les perspectives et les approches qu'ouvre l'étude de l'écriture en images par et sur les femmes.