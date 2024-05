Ni saint.e.s, ni démon.e.s : enquêter sur les dissidences avec Sophie Houdard (Sorbonne nouvelle)

Ni saint.e.s, ni démon.e.s : enquêter sur les dissidences avec Sophie Houdard

Journée d’étude en hommage à Sophie Houdard - 25 mai 2024 à l’université de la Sorbonne nouvelle

Salle Athéna (Maison de la recherche, 4 rue des Irlandais, Paris 5e)

De la spiritualité à la démonologie, en passant par le libertinage, la plupart des travaux de Sophie Houdard traitent de la question de la dissidence – politique, religieuse ou morale – à l’époque moderne, de ses marges, de ses limites et de ces conduites anti-sociales en tout genre, où des individus singuliers n’apparaissent finalement jamais là où on les attend, toujours en dissidence. Des passions démoniaques de Loudun aux virages mystiques de Labadie, du libertinage zombie d’un Blessebois aux utopies incestuelles chez Filippo d’Angelo, cette journée d'étude se propose de rendre hommage à la grande enquête sur le bizarre menée par Sophie Houdard. Dans un profond « feuilleté » d’inquiétudes et d'altérités, dans leurs temps ou dans le nôtre, nous relevons le défi d'étudier avec elle ces cas inclassés et inclassables du point de vue du pouvoir qui les trie et qui les juge, depuis leurs propres productions (langages, scènes et pratiques sociales de l’écrit), loin de tout dogmatisme et privilégiant une érudition espiègle et braconneuse.

10h : Accueil

10h15 : Introduction de la journée d’études par l’équipe organisatrice

10h30-12h15. Session 1. Présidence : Alain Cantillon (Université Sorbonne nouvelle, FIRL, GRIHL)

- Mathilde Bernard (Université Paris Nanterre, CSLF) : « Quand le linge sale ne se lave plus en famille : une étude de l’Apologie pour le roy Henri IV de Catherine de Parthenay (1595) »

Premier intermède



- Melaine Folliard (Université d’Aix Marseille, CIELAM) : « Invasions libertines et libertins de l’intérieur : et si tout avait commencé en 1619 ? »

Deuxième intermède

12h15. Déjeuner.

13h30-15h. Session 2. Présidence : Julien Goeury (Université Paris Sorbonne, CELLF)

- Marine Roussillon (Université d’Artois, Textes et Cultures) : « Les fées, ou l’impossible dissidence galante »

- Sophie Gaillard (Avignon université, ICTT) : « Hagio et égo-théâtre : Jacques Copeau et Le Petit Pauvre (François d’Assise) (1946) »

Troisième intermède

15h. Pause

15h15-16h15. Table ronde : Écrire sur les dissidences avec Sophie Houdard. Présidence : Sylvie Robic (Paris Nanterre, CSLF) et François Trémolières (Université Rennes 2, CELLAM)

Avec la participation de :

Xenia von Tippelskirch (Université Goethe de Francfort) ;

Jean-Pierre Cavaillé (EHESS, CAS Toulouse, GRIHL) ;

Patrick Goujon (Campion Hall College, Oxford University).