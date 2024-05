Le XIXe siècle autour du monde (Séminaire en ligne)

Séminaire en ligne : « Le XIXe siècle autour du monde »

1ère séance : « Littérature et savoirs : l’écrivain, le scientifique et le géographe »

Mardi 21 mai de 15h30 à 17h30 (heure française)

L’objectif de ce nouveau séminaire organisé exclusivement en ligne par la Société des Études romantiques et dix-neuviémistes est de présenter l’actualité de la recherche dix-neuviémiste dans le monde entier en découvrant, lors de chaque séance, deux publications récentes de différents pays. Ce séminaire bisannuel pluridisciplinaire vise à créer un lieu de discussion et de rencontre pour des universitaires du monde entier, spécialistes du dix-neuvième siècle. Les séances permettront de dresser progressivement un panorama des évolutions contemporaines des approches critiques sur le XIXe siècle, en observant la circulation des courants critiques selon les aires géographiques.

Le séminaire s’appuiera notamment sur le réseau des correspondants internationaux de la SERD, présents dans dix-neuf pays. Il est ouvert à toutes et tous. Un temps important sera consacré à l’échange : chaque ouvrage sera présenté en une vingtaine de minutes, suivies de trente minutes de discussion avec les participants du séminaire. La première séance portera sur deux publications récentes issues de travaux menés au Canada et en Suisse.

—

Première présentation

Thibaud Martinetti (Université de Neuchâtel)

Les Muses de l’entomologie. Poétiques et merveilleux de l’insecte de Réaumur à Maeterlinck (Paris, Honoré Champion, 2023).

Les Muses de l’entomologie met en relation trois œuvres majeures du XIXe siècle : L’Insecte (1858) de Jules Michelet, les Souvenirs entomologiques (1879-1907) de Jean-Henri Fabre et La Vie des abeilles (1901) de Maurice Maeterlinck. Ces trois écrivains ont réuni création littéraire et matériel entomologique dans des ouvrages qui thématisent le rôle de l’émerveillement face aux mœurs des insectes, mais aussi les frontières troubles entre le savoir naturaliste, la vulgarisation et la littérature, ainsi que les défis que l’altérité animale pose au langage humain. Ce livre aborde leur production comme l’expression d’une littérature entomologique plus vaste, composée par des textes savants, de poésie et de vulgarisation scientifiques, dont l’analyse permet de reconstituer l’histoire et la matérialité littéraire du concept de « merveilleux vrai » des Mémoires pour servir à l’histoire des insectes (1734-1742) de Réaumur à La Vie des abeilles de Maeterlinck.

Répondant : Nicolas Wanlin (École Polytechnique)

Thibaud Martinetti est docteur en littérature française de l’Université de Bâle. Chercheur postdoctoral à l’Université de Neuchâtel depuis 2020, son travail porte sur les poétiques scientifiques de l’insecte (XVIIIe-XXe siècles) et sur la botanique coloniale au siècle des Lumières.

https://www.honorechampion.com/fr/editions-honore-champion/12869-book-08535909-9782745359094.html

—

Deuxième présentation

Guillaume Pinson (Université Laval) et Maxime Prévost (Université d’Ottawa)

Le Canada de Jules Verne : Le Pays des fourrures et Famille-Sans-Nom (Paris, Classiques Garnier, 2020 et 2024).

Dans une lettre de 1887 à Louis-Jules Hetzel, Jules Verne appelait le Canada « mon pays de prédilection » : l’auteur a en effet consacré trois romans méconnus au Canada (Le Pays des fourrures, 1873; Famille-Sans-Nom, 1889; Le Volcan d’or, 1906), en plus de donner vie à des personnages canadiens à l’intérieur d’autres Voyages extraordinaires (tel le Ned Land de Vingt Mille Lieues sous les mers). Guillaume Pinson et Maxime Prévost dirigent la première édition commentée de ces trois « romans canadiens » chez Classiques Garnier. L’édition du Pays des fourrures est parue en 2020 et celle de Famille-Sans-Nom en 2024.

Répondant : Christophe Reffait (Université de Picardie – Jules Verne)

Guillaume Pinson est professeur titulaire au Département de littérature, théâtre et cinéma de l’Université Laval. Ses recherches portent sur l’histoire littéraire de la culture médiatique et il codirige le projet Médias 19 (www.medias19.org). Il a publié plusieurs ouvrages, notamment La Presse francophone des Amériques : trajectoires et circulations (avec Valéria Guimaraes, Presses de l’Université Laval, 2024), La Culture médiatique francophone en Europe et en Amérique du Nord, de 1760 à la veille de la Seconde Guerre mondiale (PUL, 2016) et L’Imaginaire médiatique. Histoire et fiction du journal au XIXe siècle (Garnier, 2012).

Maxime Prévost est professeur titulaire au Département de français de l’Université d’Ottawa. Ses recherches portent sur la littérature romantique et sur les mythologies de la modernité. Auteur de Rictus romantiques. Politiques du rire chez Victor Hugo (Presses de l’Université de Montréal, « Socius », 2002) et d’Alexandre Dumas mythographe et mythologue. L'aventure extérieure (Honoré Champion, « Romantisme et modernités », 2018), il codirige la collection « Littérature et imaginaire contemporain » aux Presses de l’Université Laval.

https://classiques-garnier.com/le-pays-des-fourrures-le-canada-de-jules-verne-i.html

https://classiques-garnier.com/search?c=&q=Famille+sans+nom

—

Horaires du séminaire en fonction des fuseaux horaires :

- Canada (Montréal) et États-Unis (Côte Est) : 9:30 am – 11:30 am

- États-Unis (Côte Ouest) : 6:30 am – 8:30 am

- Royaume-Uni : 2:30 pm – 4:30 pm

- Chine (Shanghai) : 10:30 pm – 00:30 am

- Japon : 11:30 pm – 01:30 am

—

Contact : Claire Barel-Moisan

(CNRS. École Normale Supérieure de Lyon)

claire.barel-moisan@ens-lyon.fr

—

Lien de connexion :

https://cnrs.zoom.us/j/97308145763?pwd=amlsb29wdVJEWm1KQnZCenZhNWpxZz09