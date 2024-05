Ecrivains de la fraternité, d'hier et d'aujourdhui (Orléans)

Jeudi 30 mai 2024, L'Unisson rue B Million (St Jean 45140)

Conférence inaugurale

Giovanni Dotoli (Université de Bari Aldo Moro) : La Fraternité : une valeur universelle pour un monde nouveau



Jean-François Hangouët (Chercheur indépendant) : La fraternité à la Romain Gary : un premier état de l’art



Isabelle-Rachel Casta (Université d’Artois) : Ô Cœurs intranquilles : quand une rabbine croise l’Islam…



Discussion puis pause-café



Deuxième session : Des poètes et des fraternités Modérée par Giovanni Dotoli



Nicole Laval Turpin (Université d’Orléans) : René Char, du poème au combat : avec ses camarades du Maquis



Maria Leo (Lablex-Bari) : Éveiller à la fraternité par le souffle de la poésie



Discussion puis déjeuner



Troisième session : Imaginaire de la fraternité, Modérée par Nicole Laval Turpin



Josefina Bueno Alonso (Université d’Alicante) :

Afropea de Léonora Miano : l’utopie qui invite la France à se réinventer



Thomas Diette (Alithila, université de Lille) : L’Evangile du Nouveau Monde de Maryse Condé : déconstruction du monde moderne et reconstruction d’un idéal communautaire



Tarik Hilal (Université Ibn Tofaïl, Kénitra) : Fraternité des êtres, fraternité des arts Au café des faits divers de Bouthaïna Azami



Discussion puis pause-café



Quatrième session : La fraternité comme remède aux meurtrissures de l’Histoire, Modérée par Frédéric-Gaël Theuriau



Morgan Faulkner (Université Saint-Francis-Xavier, Nouvelle-Écosse, Canada) : Pour une fraternité transatlantique : Red in Blue Trilogie de Léonora Miano



Samira Etouil (Université Moulay Ismail, Meknès) : Identité transculturelle et fraternité dans la perspective des écrivains de la diaspora maghrébine



Discussion



—

Vendredi 31 mai 2024

Salle L’Unisson à St Jean de la ruelle



Cinquième session : Des origines de la fraternité : de la solidarité sociale à la solidarité humaine Modérée par François Le Guennec



Conférence inaugurale

Frédéric-Gaël Theuriau (Université de Tours) : Anatole France et les questions sociales en Russie : une fraternelle solidarité



Clémence Théodoridès-Bourgi (Université de la Sorbonne) :Renouer avec l’humanité pour renouveler la société dans Les Trois Villes d’Emile Zola



Discussion et pause-café



Sixième session : Le complexe fraternel Modérée par Jean-François Hangouët



Isabelle Taillandier( ((C( ours de Civilisation française de la Sorbonne)) : La geste des cavaliers de M. Chaves Nogales, ou la fraternité déplacée



Esther Juan Oliva (UNED, Madrid) : Fraternité ou anti-fraternité ? Fantômas et ses avatars



Discussion puis déjeuner



Septième session : Pour une éthique de la fraternité Modérée par Isabelle Taillandier



Elisa Reato (Université Paris-Nanterre) : Sartre, philosophe-écrivain de la fraternité



Olfa Abrougui (Université de Tunis-Laboratoire Intersignes) :

« Et tu as eu le courage de rester mon frère », l’empathie : voix suprême de la fraternité dans Eldorado de Laurent Gaudé



Maxime Berges (Sorbonne université) : « Pour être, il importe d’abord de prendre en charge » : éthique fraternelle et sentiment de responsabilité chez Antoine de Saint-Exupéry et Patrick Chamoiseau »



Discussion puis pause-café



Huitième session : Du pouvoir créateur de la fraternité, Modérée par Elisa Reato



María del Mar Jiménez-Cervantes Arnao ( UNED-Madrid) : Frères et écrivains : l’écriture collaborative chez J.-H. Rosny



Flavia Aragón Ronsano (Universidad de Cádiz) : L’écriture de Delly : une pratique de la fraternité



Senda Souabni-Jlidi (Université de Tunis-Laboratoire Intersignes) : Didier Eribon et Édouard Louis : une « amitié créatrice »



Discussion et conclusion du colloque