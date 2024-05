SAVOIRS EN JEU

Studio Théâtre de Vitry

samedi 25 mai de 10h à 18h

Peut-on faire théâtre de tout matériau scientifique ? Comment collaborer entre artistes et chercheur·es ? Au-delà d’une vision utilitariste des interprètes comme vulgarisateur·rices des savoirs, en quoi le processus du jeu peut-il être producteur d’expériences inédites et stimulantes pour la recherche scientifique en géologie, neuroscience ou robotique ?

Avec la participation des chercheur·euses Jérôme Gaillardet (Institut de Physique du Globe de Paris), Roger Guerin (METIS, Sorbonne Université), Lise Hobeika (Institut du Cerveau et de la Moelle épinière), Guillaume Morel, Johann Hubert et Silvia Tulli (Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique), et des interprètes Prescillia Amany Kouame, Elsa Bouchain, Jean-Edouard Bodziak, Olivier Boréel, Eric Charon, Duncan Evennou, Louise Hervé, Perrine Mornay, Rose Morel, Lénie Prézelin, Basile Yawanké, et Marion Bottollier, Maxime Chazalet, Camille Duquesne, Émilie Hériteau, Christine Koetzel, Agathe Paysant, Emilie Prévosteau du Studio des Actrices.

Au programme :

10h-12h30 : Atelier théâtral co-animé par un·e chercheur·e en géologie et un·e interprète.

14h : Présentation du projet ADOC (Marion Boudier, Université Picardie Jules Verne).

14h30 : Ce que le jeu théâtral apporte à la recherche en robotique (Johann Huber, ISIR, Sorbonne Université).

15h : Performance collective : « Session posters ».

16h : Table ronde : « La puissance heuristique du jeu : collaborations entre acteur·rices et chercheur·es ».

La journée se terminera par un verre.

—

Gratuit sur réservation. Inscription indispensable pour l’atelier (jauge limitée) : contact@studiotheatre.fr / +33.1.46.81.75.50

Studio Théâtre de Vitry : 18 avenue de l’Insurrection 94400 Vitry-sur-Seine.

Journée organisée avec l’aide de l’ISIR et du STV. ADOC est un projet mené par Marion Boudier a

vec le soutien de l’Institut Universitaire de France. Assistanat : Juana Tupper, Agnès Francfort.