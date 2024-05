Rencontre avec Neige Sinno à Lausanne

Le jeudi 23 mai à 18h30 dans l’Aula du Palais de Rumine, les étudiant·e·s de l’Université de Lausanne ayant participé au jury du Choix Goncourt de la Suisse – avec leurs collègues de huit autres universités partenaires: Berne, Bâle, Fribourg, Neuchâtel, Saint-Gall, Suisse italienne, Zurich, EPFZ – recevront leur lauréate 2023 : Neige Sinno, pour son Triste tigre (P.O.L., 2023). La rencontre sera en partie animée par des étudiant·e·s de la Faculté des lettres qui ont suivi à l’automne le cours de Master "Le Choix Goncourt de la Suisse: lire et débattre au sein d’un jury étudiant" (Alain Ausoni, EFLE / programme de renforcement / programme de spécialisation MA en Littératures comparées) ainsi que par Charlotte Dufour (section de français) et Loïc Parein (Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique) du Laboratoire Droit & Littérature de l’UNIL.

La rencontre publique est organisée par l’Ambassade de France en Suisse, le Centre interdisciplinaire d’étude des littératures (CIEL) de l’UNIL et la Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne, dans le cadre du Choix Goncourt de la Suisse 2023. Elle sera suivie d’une séance de dédicaces organisée par Payot, partenaire du Choix Goncourt de la Suisse.

Ce sera l’occasion de voir des étudiant·e·s UNIL en action dans un exercice public de médiation littéraire et une chance rare d’entendre Neige Sinno après sa moisson de prix littéraires (Femina, Goncourt des lycéens, Le Monde, etc.) de l’automne.

La rencontre est gratuite mais le nombre de place est limité : inscription obligatoire ici.