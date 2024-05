Journées Voltaire 2024 – Voltaire et la médecine (Paris)

Colloque international dans le cadre des Journées Voltaire 2024

organisé par la SEV (Société des Études Voltairiennes),

le CELLF (Sorbonne Université),

le CÉRÉdI (Université Rouen Normandie)

et l’IRCL (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

en partenariat avec la Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine

Jeudi 13 juin à l’Académie nationale de médecine (16 rue Bonaparte 75006 PARIS)

Vendredi 14 juin à Sorbonne Université (Maison de la Recherche, 28 rue Serpente, Amphi Molinié 75005 PARIS)

Présentation

Comment Voltaire, cet éternel malade à en croire sa correspondance, se situe-t-il par rapport à la médecine de son temps ? L’article « Maladie, médecine » des Questions sur l’Encyclopédie exprime son ambivalence : « Il est vrai que très longtemps sur cent médecins il y a eu quatre-vingt-dix-huit charlatans. […] Il n’est pas moins vrai qu’un bon médecin nous peut sauver la vie en cent occasions et nous rendre l’usage de nos membres ».

Le développement important des Medical Humanities fournit un contexte favorable pour soulever aujourd’hui pareil questionnement, naturellement interdisciplinaire en ce qu’il associe littérature, histoire des idées, histoire de la médecine et des sensibilités. Au-delà du strict aspect biographique longtemps privilégié, il s’agira, pendant ces deux jours, de poser les questions suivantes : comment, au siècle des Lumières, une médecine moderne et dépouillée des vieilles croyances s’invente-t-elle, dans quelle articulation aux enjeux polémiques et jusqu’à quel point ? Quel rapport au corps, quel rapport à la matière le discours sur la médecine engage-t-il chez le philosophe ? Mais aussi, concrètement, quelle alimentation, quels remèdes Voltaire préconisa-t-il ou critiqua-t-il ? N’est-il des remèdes que chimiques et quid du théâtre qui vaut « presque » les pilules de Stahl selon le dramaturge lui-même ? La question de la postérité de la figure de Voltaire malade ou médecin sera enfin posée, du XIXe au XXIe siècle.

Renaud-Bret Vitoz renaud.bret-vitoz@sorbonne-universite.fr

Laurence Macé laurence.mace-delvento@univ-rouen.f

Jennifer Ruimi jennifer.ruimi@univ-montp3.fr

Programme

Jeudi 13 juin 2024

10h00 : Accueil des participants

10h30 : Introduction des organisateurs (Renaud Bret-Vitoz, Laurence Macé, Jennifer Ruimi)

Session 1 : Regards philosophiques sur la médecine

Président de séance : Nicholas Cronk (University of Oxford, Voltaire Foundation)

11h00-11h30 : Christiane Mervaud (Université de Rouen-Normandie) : La médecine dans les Questions sur l’Encyclopédie

11h30-12h00 : Ekaterina Alexandrova (University of Wyoming) : Voltaire-médecin : le suicide et le savoir-vivre dans le roman français du XVIIIe siècle.

Discussion et pause

12h30-13h00 : Jacques Georgoulas (Université de Tours) : Guérir du fanatisme : Voltaire médecin des âmes infestées

13h00-13h30 : Abderrahmene Frourej (Université de Limoges) : Guérir le corps et l’esprit inspirés : une contagion invisible

Discussion et déjeuner

Session 2 : Écrire la maladie

Président de séance : Renaud Bret-Vitoz (Sorbonne Université)

15h00-15h30 : Franck Salaün (Université Paul-Valéry Montpellier 3) : Sagesse de malades : Voltaire et Louise d’Épinay

15h30-16h00 : Bénédicte Prot (Universität Basel) : Amuser la convalescence : s’écrire et se rétablir dans la correspondance de Voltaire

Discussion

CA / AG de la SEV

Vendredi 14 juin 2024

Session 1 – Remèdes

Présidente de séance : Laurence Macé (Université de Rouen-Normandie)

9h00-9h30 : Raphaëlle Joignant (Université de Rouen-Normandie), Voltaire et les anatomistes.

9h30-10h00 : Linda Gil (Université Paul-Valéry Montpellier 3), Voltaire et l’automédication. Régimes alimentaires et phytothérapie.

10h00-10h30 : Thomas Nicklas (Université de Reims) : Plombières et Voltaire

Discussion et pause

Session 2 – Théâtre et santé

Présidente de séance : Jennifer Ruimi (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

11h30-12h-00 : Justine Mangeant (ENS de Lyon) : Théâtre, purgation, remède.

12h00-12h30 : Florence Filippi (Université de Rouen-Normandie) : Jouer Voltaire : symptômes et maladies d’acteurs

Discussion et déjeuner

Session 3 – Le personnage Voltaire

Président de séance : Franck Salaün (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

14h30- 15h00 : Sarah Phillips (Sorbonne Université) : Voltaire : « crip » ou escroc ?

15h00-15h30 : Florence Fix (Université de Rouen-Normandie) : Voltaire, le vieillard qui ne meurt jamais.

15h30-16h00 : Annick Batard (Université Sorbonne Paris Nord) : « Voltaire mène l’enquête » : la série des livres de Frédéric Lenormand, avec un personnage hypocondriaque mais rusé aux effets comiques

Discussion et conclusion du colloque