Romania Orientalis. Romania Occidentalis : interférences culturelles et espaces identitaires (Craiova, Roumanie)

UNIVERSITÉ DE CRAIOVA

FACULTÉ DES LETTRES

DÉPARTEMENT DE LANGUES ROMANES ET CLASSIQUES

LABORATOIRE DE RECHERCHE PraxLingua

en partenariat avec

L’INSTITUT DE LINGUISTIQUE ”IORGU IORDAN-ALEXANDRU ROSETTI” DE L’ACADÉMIE ROUMAINE,

L’AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE,

L’INSTITUT CERVANTES DE BUCAREST,

L’INSTITUT ITALIEN DE BUCAREST,

L’AMBASSADE D’ITALIE EN ROUMANIE et

L’AMBASSADE D’ESPAGNE EN ROUMANIE

organisent

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE

ROMANIA ORIENTALIS – ROMANIA OCCIDENTALIS: INTERFÉRENCES CULTURELLES ET ESPACES IDENTITAIRES

Craiova, 25-26 octobre 2024

Dans le contexte culturel, communicationnel et géopolitique actuel, marqué, d'une part, par le multilinguisme et la globalisation et, d'autre part, par une tendance aiguë de repositionnement, de recherche d'identité et d'individualisation, la conférence internationale Romania Orientalis - Romania Occidentalis : Interférences culturelles et espaces identitaires, que la Faculté des Lettres de l'Université de Craiova propose à partir de cette année comme un événement de référence régulier, se veut une plateforme de réflexion et de débat sur la configuration culturelle, mentale et linguistique de l'espace de la Románia, fortement marquée en diachronie, mais aussi en synchronie, par de positionnements émergents, de pendulation permanente entre conservatisme et émancipation, de rapport entre centre et marge, de transmission verticale et horizontale, etc.

Sont attendues des contributions sur des thématiques appartenant aux domaines de la linguistique romane comparée, de la pragmatique et des sciences du langage, ainsi que de la littérature, de l'anthropologie, de l'histoire, de la théologie et des études culturelles au sein des trois sections générales : Linguistique et communication, Littérature et études culturelles, Didactique. Les langues de présentation sont exclusivement des langues romanes : roumain, français, italien, espagnol, ce qui fera de cet événement en soi un cadre propice et fertile pour l'intercompréhension.

Au-delà de la volonté de créer des échanges fructueux entre chercheurs chevronnés et jeunes chercheurs, cette manifestation scientifique internationale revêt cette année un caractère particulier en raison des deux Tables rondes prévues par les organisateurs, dont l'une célèbrera les études romanes en Roumanie (y compris à l’Université de Craiova), ainsi que leurs représentants éminents (Acad. Marius Sala, Prof. Dr. DR.H.C. mult. Maria Iliescu, Prof. Dr. Marian Papahagi, Prof. Dr. Michaela Livescu, etc.), et une autre à travers laquelle nous voulons mettre en exergue les préoccupations pour les études romanes et, surtout, pour la promotion de la langue roumaine à l'étranger dans la région des Balkans, en réunissant tous les représentants des départements de langue roumaine de l'Université St. Kliment Ohridski de Sofia, de l'Université St Cyrille et St Méthode de Veliko Tarnovo, de l'Université St Cyrille et St Méthode de Skopje, de l'Université de Belgrade, de l'Université Aristote de Thessalonique.

ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE

1. Calendrier:

o le 30 juin 2024 – envoi des propositions de communication (un résumé d'environ 500 mots accompagné de 3 à 5 références bibliographiques et de 3 mots-clés) à l'adresse du colloque romaniaorientalis@gmail.com

o le 20 juillet 2024 – notification des communications retenues

o le 15 septembre 2024 – envoi du Formulaire d’inscription et paiement de la taxe de participation

o les 25-26 octobre 2024 – déroulement de la conférence (Université de Craiova, Bâtiment central, 13, rue A. I. Cuza)

o le 25 novembre 2024 – envoi des contributions in extenso pour évaluation et publication.

2. Les langues de communication sont: roumain, français, italien espagnol.

3. Les Sections thématiques sont:

Linguistique et communication

Littérature et études culturelles

Didactique

4. Atelier thématique Romanisation et intégration dans l'Empire romain (Coordinateur : Prof. Mădălina STRECHIE)

Outre les sections thématiques susmentionnées, la Conférence inclut aussi l’Atelier thématique : La réception de l'Antiquité grecque-latine dans les cultures européennes, 15e édition du colloque homonyme, cette fois-ci sur le thème : Romanisation et intégration dans l'Empire romain. Coordinateur : Prof. Mădălina Strechie (Université de Craiova).

L'Empire Romain a dominé la quasi-totalité du monde pendant une longue période de l'Antiquité, parvenant à étendre sa domination sur trois continents grâce à un système de gouvernance très efficace basé sur deux piliers principaux : la romanisation et l'intégration. Caractérisé par une énorme complexité sociale, politique et culturelle, le phénomène de la romanisation a été moins abordé dans les études sur la réception de l'Antiquité romaine, aussi bien dans le paysage académique roumain, mais aussi en Europe et au-delà, ce qui nous a amenés à proposer au débat académique de cette édition la formation de la Románia.

La 15e édition de notre colloque, dont le thème est la Romanisation et intégration dans l'Empire romain, se déroule donc cette année sous la forme d'un Atelier thématique dans le cadre de la Conférence Internationale Románia Orientalis - Románia Occidentalis : interférences culturelles et espaces identitaires. En effet, elle propose aux chercheurs de traiter les deux piliers dans une perspective pluridisciplinaire. Par conséquent, aussi bien la romanisation que l'intégration peuvent faire l'objet de recherche, tant séparément que conjointement, par le biais de la philologie, de l'art, de la culture et de la civilisation, de l'histoire et de ses sciences auxiliaires, de la sociologie, de la mythologie, de la philosophie, de l'imagologie, du droit, des mentalités ou de tout autre moyen méthodologique jugé approprié.

Les chercheurs souhaitant participer sont invités à envoyer un document Word comprenant : le titre de l'article, le prénom, le nom et l'affiliation universitaire de l'auteur, le pays, un résumé en anglais de 150 mots, ainsi que cinq mots-clés et une liste bibliographique d'au moins six titres à l’adresse : madalinastrechie@gmail.com avant le 30 juin 2024.

5. Tables rondes

Les études romanes en Roumanie (coordinateur: Prof. Adriana Costăchescu)

(coordinateur: Prof. Adriana Costăchescu) Promotion de la langue roumaine dans l’espace balkanique (participent les représentants des lectorats de langue roumaine de l'Université St. Kliment Ohridski de Sofia, de l'Université St Cyrille et St Méthode de Veliko Tarnovo, de l'Université St Cyrille et St Méthode de Skopje, de l'Université de Belgrade, de l'Université Aristote de Thessalonique (coordinateur Prof. Nicu Panea).

6. La taxe de participation de 80 de euros sera payée jusqu’au 15 septembre 2024.

Le numéro du compte bancaire sera transmis dans la deuxième Circulaire.

Comité scientifique

Marie BAUDRY, Université de Lorraine

Elke Cases BERBEL, Universidad Complutense de Madrid

Valy CEIA, Universitatea de Vest din Timișoara

Ioana COSTA, Universitatea din București

Adrian CHIRCU, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca

Simona CONSTANTINOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara

Mihail ENĂCHESCU, Universitatea din București

Monica FEKETE, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Oana FOTACHE DUBĂLARU, Universitatea din București

Barbara FRATICELLI, Universidad Complutense de Madrid

Alexandru GAFTON, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași

Laurent GAUTIER, Université de Bourgogne

Julie GLIKMAN, Université de Lorraine, ATILF

Jan GOES, Université d’Artois

Maria Isabel GONZÁLES-REY, Universidad de Santiago de Compostela

Enrique GUTIÉRREZ RUBIO, Universitatea Palacký din Olomouc

Ilinca ILIAN, Universitatea de Vest din Timișoara

Salud María JARILLA BRAVO, Universidad Complutense de Madrid

Antonio LILLO BUADES, Universidad de Alicante

Rita LIBRANDI, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

Piera MOLINELLI, Università degli Studi di Bergamo

Paola NIETO GARCIA, Universidad Complutense de Madrid

Antonio PAMIES BERTRÁN, Universidad de Granada

Julia SEVILLA MUÑOZ, Universidad Complutense de Madrid

Lorenzo TOMASIN, Università di Losanna

Roxana UTALE, Universitatea din București

Rodica ZAFIU, Universitatea din București

Comité d’organisation