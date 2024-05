Aliocha Wald-Lasowski, Édouard Glissant

Écrivain et philosophe, Édouard Glissant (1928-2011) a composé une œuvre qui exprime l’errance, la rêverie ou la beauté. Poète de la nature insulaire et des drames de l’histoire, il élabore des textes hybrides, qui sont une traversée vers l’ailleurs et vers la découverte.

De l’antillanité à la Relation, de la créolisation au Tout-monde, Glissant propose une réflexion sur la mise en contact des cultures les unes avec les autres. À l’identité-racine, fermée sur elle-même, il oppose l’identité-relation, ouverte sur l’échange. Glissant défend une dynamique de la diversité, contre l’idéologie de l’Un et de l’unique : c’est l’opposition entre une poétique des humanités et du vivant, face à la vérité dominante. Reliée aux différentes réalités du monde, sa pensée s’accorde aux multiples sensations qui nous entourent, et invite à percevoir autrement les beautés infimes de la planète.

Sommaire

Introduction. Un poète, avant tout

Chapitre 1. Parcours d’un homme d’exception

La rencontre du père

La vocation de la poésie

La douleur du départ

Les études à Paris

Une poésie de la fragilité des paysages

La traversée des archipels

Le romancier des rhizomes du temps

Des personnages à l’identité-relation

Chapitre 2. Les idées au service du monde

Une pensée en mouvement

Un pas de côté, l’exemple catalan

Le lien politique avec Frantz Fanon

Le « Congrès international des écrivains et artistes noirs »

Création du FAGA et révolution à Cuba

Le discours antillais

Le débat antillanité versus négritude

De l’Unesco aux Etats-Unis

L’un des derniers chantiers, Mémoires des esclavages

Chapitre 3. Réflexion sur les arts

Jazz et créolisation : Quincy Jones

La découverte des beautés du Tout-monde

À la Galerie du Dragon

Au Courrier de l’Unesco

Peinture et créolisation : Wifredo Lam

À La Nouvelle-Orléans

Une passion pour Billie Holiday

Conclusion. Une philosophie de l’écologie