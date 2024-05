Booklovers. Un festival dédié à la littérature pour jeunes adultes (Lausanne)

Du 31 mai au 2 juin, Bookovers, un festival dédié à la littérature pour jeunes adultes, tiendra sa première édition à Lausanne, à l'initiative du Quartier des arts Plateforme 10 et des librairies Payot. Accessible gratuitement, inscription préalable pour certaines activités.

"La littérature « Young Adult », destinée principalement aux 13-25 ans, est l'un des phénomènes culturels les plus en vogue actuellement. Cependant, comme l'a souligné Patrick Gyger, directeur de Plateforme 10, ce domaine reste largement inexploré et particulièrement sous-estimé par « l'intelligentsia ».

L'objectif principal de ce festival est de répondre aux attentes d'une communauté importante déjà existante, notamment grâce aux réseaux sociaux, en leur offrant l'opportunité de rencontrer des auteurs et autrices. « Nous voulons aussi montrer que, contrairement aux idées préconçues, les jeunes lisent », a ajouté Patrick Gyger.

Bénédicte Kuchcinski, directrice générale déléguée chez Payot, a également remarqué l'« intérêt grandissant » observé pour cette littérature, qui pour elle dépasse largement l'effet de mode. Ces livres, majoritairement écrits par des femmes, couvrent différents genres, de la fantasy à la « new romance » en passant par la science-fiction. Plusieurs abordent des sujets graves — tels que le suicide, les drogues, la crise climatique — qui, selon Bénédicte Kuchcinski, sont « au cœur des questionnements de cette génération ».

Au programme du festival : des conférences, des séances de dédicaces, des ateliers, ainsi que des soirées avec des séries TV, des DJs et de la danse. Une librairie temporaire sera installée sur l'esplanade de Plateforme 10.

Dix-sept auteurs et autrices de renom sont attendus. Parmi les vedettes du festival se trouve l'Australienne C.S. Pacat, autrice de la trilogie de fantasy à succès Prince Captif. Mais aussi Nine Gorman, Marie Alinho, Mathieu Guibé ou encore Margot Dessenne. Des écrivains et écrivaines suisses seront présents, comme le Vaudois Lionel Tardy. Des influenceuses et influenceurs, celles et ceux qui contribuent à la promotion de ces livres sur les réseaux sociaux, ont également été invités." — Actualitte.com.