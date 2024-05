Henri Maldiney. Ontologie et métaphysique (IMEC, Caen)

Journée d’étude

IMEC, 15 mai 2024

« Henri Maldiney : Ontologie et Métaphysique »

Organisée par

AIHM (Association Internationale Henri Maldiney)

UR 2129 (« Identité et Subjectivité », Université de Caen Normandie)

Le Centre d'Études Phénoménologiques (« Archives Husserl », Université Catholique de Louvain)

Parmi les grands, il fut sans doute le plus discret. Son œuvre, peut-être l’une des plus complexes, est sûrement des plus stimulantes dans le paysage de la philosophie française du XXe siècle. Avec l’ouverture du fonds Henri Maldiney (1912-2013), en dépôt conservatoire à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) et officiellement accessible à la communauté des chercheur.se.s depuis janvier 2023, les conditions sont maintenant réunies pour relire à nouveaux frais cette phénoménologie à la lumière de sa genèse historique, et l’appréhender dans la richesse de ses développements thématiques. Devant la richesse de la masse considérable d’inédits à exploiter, les interventions de cette journée d’étude s’attachent à éclairer sous un nouveau jour les enjeux et les difficultés d’une pensée patiente et exigeante qui n’a jamais largué les amarres de l’interrogation métaphysique et ontologique.

—

Programme

Matin

Présidence : Anne Devarieux

11h – Jérôme Laurent (Université de Caen-Normandie) & François Bordes (IMEC) : Mot d’ouverture

11h15 – Adnen Jdey (FNRS – UCLouvain) : « Métaphysique ou ontologie ? L’existentialisme provisoire du jeune Maldiney (1946-1950) »

11h45 – Claudia Serban (Université Toulouse Jean Jaurès) : « Ontologie et phénoménologie du possible chez Maldiney ».

12h15 – Discussion

12h30 – Déjeuner

Après-midi

Présidence : Emmanuel Housset

14h00 – André Sauge (AIHM) : « Logos et Être : Maldiney à l’écoute de Heidegger »

14h30 – Marion Pollaert (NOVA Institute of Philosophy, Lisbonne) : « Essence et manifestation chez Maldiney »

15h00 – Discussion

15h15 – Pause

15h30 – Sébastien Perbal (CPGE, Orléans - UR2129) « Endurer l’événement »

16h00 – Discussion et clôture