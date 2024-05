Poétique(s) du bref. En hommage à Michel Viegnes (Fribourg)

Poétique(s) du bref : Retours sur la nouvelle de langue française

Colloque en l'honneur du Prof. Michel Viegnes

Université de Fribourg (CH), 24-25 mai 2024

Avec la leçon d'adieu du Prof. Michel Viegnes.

—

Depuis une cinquantaine d’années, ce que l’on appelle communément la nouvelle a enfin reçu l’attention théorique et critique qu’elle mérite. Malgré les débats marginaux sur les limites et la notion même de brièveté, et bien que certains de ses meilleurs praticiens aient récusé le terme – lui préférant celui de conte, de récit bref, de microfiction et autres – la nouvelle de langue française s’est vu reconnaître un statut à part, distinct du roman à l’ombre duquel elle a longtemps vécu. Dans d’autres aires linguistiques et culturelles, surtout dans le monde anglo-saxon, elle a toujours bénéficié de cette reconnaissance, qui lui a paradoxalement manqué au pays de Mérimée et Maupassant. Les travaux de René Godenne ont été pionniers à cet égard, surtout dans une perspective historique et classificatrice : on lui doit notamment la notion désormais canonique de nouvelle-instant. On peut citer à sa suite, parmi bien d’autres, les recherches plus poéticiennes de Sabrinelle Bedrane sur le « format court », de Catherine Douzou sur la nouvelle historique, d’Yvon Houssais sur de nombreux auteurs des dix-neuvième et vingtième siècles et sur l’histoire éditoriale du genre, de Bertrand Vibert sur le conte poétique fin-de-siècle, et de Michel Viegnes qui a cherché à dégager quelques repères dans la diversité foisonnante de tous ces récits où la brièveté, loin d’être réductible à une quantité d’ailleurs mal définie, induit une transformation qualitative des procédés narratifs, de l’effet-personnage et du cadre spatio-temporel.

Ce colloque, lui-même bref, s’efforcera de combiner le scientifique et le convivial en explorant certaines pistes de réflexion sur cette poétique complexe, entre autres :

Présence et pratiques de la nouvelle contemporaine

Proximités avec d’autres « format courts », poème en prose, conte merveilleux, apologue, récit journalistique, etc.

Spécificités des aires francophones (la nouvelle en Suisse romande, hors d’Europe)

Écritures expérimentales, textes brefs inclassables

Poétique du recueil

La nouvelle comme vecteur des ex-« mauvais genres » (policier, fantastique, SF)

Auteurs particuliers qui ont modifié l’horizon d’attente du récit bref

—

Comité d’organisation :

Prof. Thomas Hunkeler, Université de Fribourg

Matthieu Corpataux, Université de Fribourg

Jean Rime, Université de Fribourg

—

Président-es de panel :

Prof. Thomas Hunkeler, Université de Fribourg

Prof. Marion Uhlig, Université de Fribourg

Prof. Claude Bourqui, Université de Fribourg

Prof. Richard Huyghes, Université de Fribourg

—

Participant-es :

Prof. Sabrinelle Bedrane, Sorbonne-Nouvelle

Prof. Alain Guyot, Université de Lorraine

Prof. Yvon Houssais, Université de Franche-Comté

Prof. Christophe Imperiali, Université de Neuchâtel

Prof. Sylvie Jeanneret, Université de Fribourg

Prof. Jean-François Louette, Paris-Sorbonne

Prof. Patrick Marot, Université de Toulouse

Prof. Catherine Douzou, Université de Tours

Prof. Daniel Sangsue, Université de Neuchâtel

Prof. Bertrand Vibert, Université Grenoble-Alpes.