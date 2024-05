Le magazine, aux croisements des cultures moyenne et d’en-bas (Sherbrooke)

Le colloque international « Le magazine, aux croisements des cultures moyenne et d’en-bas », organisé par le GRÉLQ et le centre RIRRA 21 dans le cadre des rencontres Sherbrooke-Montpellier, se tiendra à la salle A10-3001 de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke, les 20 et 21 juin 2024.

La programmation du 20 juin comprend un lancement du film documentaire L'amour à 10 sous. Le roman d'amour en fascicules au Québec, réalisé par Stéphanie Lanthier.

Découvrir sur Fabula le détail du programme…

Plus de détails sur le site Internet du GRÉLQ…