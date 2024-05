Rencontre autour de L'Après-coup. Temporalité de l'événement et approches critiques du trauma d'Alice Laumier. Avec Alexandre Gefen et Dominique Rabaté

À l'occasion de la parution de L'Après-coup. Temporalité de l'événement et approches critiques du trauma aux Presses Sorbonne Nouvelle, Alice Laumier sera en dialogue avec Alexandre Gefen, directeur de recherche au CNRS, et Dominique Rabaté, professeur de littérature française à Université Paris Cité, le vendredi 31 mai 2024 de 18h à 19h30 à la Maison de la recherche, 4 rue des Irlandais 75005 Paris, salle Athéna.

Rencontre ouverte à toutes et tous.

Présentation du livre



Initialement théorisée par Freud, la notion d’après-coup a intéressé de nombreux penseurs tout au long du XXe siècle (Laplanche, Lyotard, Derrida, Didi-Huberman, Butler…) qui ont mis en relief la portée critique de cette conception de la temporalité et de la causalité. Quels rapports, de son côté, la littérature contemporaine entretient-elle avec l’idée d'après-coup ? Et comment cette notion permet-elle d’interroger le paradigme actuel de trauma ainsi que la façon dont se sont construits, ces dernières décennies, les liens entre théories du trauma et littérature au sein des études littéraires et des trauma studies ? Ces questions traversent le livre d'Alice Laumier L’Après-coup. Temporalité de l’événement et approches critiques du trauma (PSN, 2024).

L'introduction de l'ouvrage est disponible ici

Pour plus d'informations sur le livre, rendez-vous sur le site des Presses Sorbonne Nouvelle

Présentation des intervenants

Alice Laumier est docteure en littérature française. Elle poursuit actuellement un postdoctorat à l’université de Toronto. Ses travaux portent principalement sur la littérature contemporaine française, les rapports entre littérature et sciences humaines et les trauma studies. Elle a co-dirigé l’ouvrage collectif Explorations anthropologiques de la littérature contemporaine (2021) ainsi que le dossier « Fables du trauma » pour la revue Itinéraires (2023). L’Après-coup. Temporalité de l’événement et approches critiques du trauma est issu de sa thèse.

Alexandre Gefen est historien des idées et de la littérature, directeur de recherche CNRS au sein de l’unité Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité (UMR7172, THALIM, CNRS / université Sorbonne Nouvelle). Il est l'auteur de nombreux articles et essais portant notamment sur la culture, la littérature contemporaine et la théorie littéraire. Il a récemment publié les ouvrages suivants sur la littérature contemporaine : Territoires de la non-fiction, Brill, 2020, Best-sellers. L'industrie du succès, Armand Colin, 2021 avec Olivier Bessard-Banquy et Sylvie Ducas, L’idée de littérature. De l’art pour l’art aux écritures d’intervention, Corti, 2021 et La littérature est une affaire politique, L’Observatoire, 2022.

Dominique Rabaté est professeur de littérature française à l’université Paris Cité. Théoricien de la voix et du lyrisme, il s'est aussi beaucoup intéressé à l'histoire moderne du roman et du récit. Ses derniers livres parus sont La Passion de l'impossible et Petite physique du roman, chez Corti en 2018 et 2019, Emmanuel Carrère. Faire effraction dans le réel (P.O.L, 2018) avec Laurent Demanze et, avec Pierre Zaoui, Lire Olivier Cadiot (Presses du réel, 2020).