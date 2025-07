Les représentations des minorités dans les mondes hispaniques : une question d'in/visibilité II (Paris)

Cette deuxième journée d'études consacrée aux minorités dans les mondes hispaniques aura lieu le 15 septembre 2025 au Colegio de España (Cité Universitaire, Paris). Elle est ouverte à tous.

Les communications en français et en espagnol concernent l'Amérique coloniale et l'Espagne classique ainsi que la période contemporaine. Les participants évoqueront la question de l'invisibilisation ou la visibilisation des minorités amérindiennes, morisques et juives dans les deux continents. On parlera aussi des discriminations sexuelles et, en particulier, de l'homophobie. Les auteurs vont travailler à partir de sources historiques et de représentations littéraires et artistiques. Les questions de lexicographie ne seront pas oubliées.

Participent à cette deuxième journée d'études Alexia Grolleau, Youssef El Alaoui, Rica Amran, José María Perceval, Fernando Pancorbo Murillo, Graciela Villanueva, Fabiana Alvarez-Ejzenberg, Francisco Javier Rabassó et Lucie Valverde.

On présentera également l'ouvrage collectif Les représentations des minorités dans les mondes hispaniques: actions, interactions, réactions (XVe-XXIe siècle), sous la direction de Françoise Richer-Rossi, émanant du même réseau de chercheurs (Orbis Tertius, 2025).