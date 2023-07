Alice Laumier, L'après-coup : temporalité de l'événement et approches critiques du trauma

Cet ouvrage interdisciplinaire est de prime abord destiné à un public plutôt spécialisé : chercheurs ou étudiants dont les travaux portent sur la littérature contemporaine, ses rapports avec la temporalité de l'événement, ses liens avec la psychanalyse et le trauma, ou encore sur les trauma studies. Il offre en effet une introduction aux enjeux de ce champ d'étude très riche et amorce avec lui un dialogue critique encore relativement inédit en France. Il s'inscrit, par ailleurs, dans l'actualité de la recherche en discutant de propositions théoriques récentes comme, par exemple, l'idée de « littérature thérapeutique ». Cependant, ce livre est également susceptible d'intéresser un lectorat plus large car il se penche de manière accessible sur une notion devenue aujourd'hui incontournable - le trauma - et porte sur les oeuvres d'auteurs bien connus du public, tels Annie Ernaux et Patrick Modiano qui ont tous les deux obtenu le prix Nobel de littérature récemment.