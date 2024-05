L'association Ribat Al Fath pour le développement durable organise le 27 juin 2024 une journée d'étude ayant pour thème "L'affluent andalou dans l'identité culturelle marocaine".

Les communications peuvent être en arabe, en français ou en anglais, et dureront environ 15 minutes. Elles seront suivies d'un débat de 5 minutes.

Une publication des actes de cette rencontre scientifique est prévue à l'issue du symposium.

—

L’ “affluent” andalou dans l’identité culturelle marocaine

Le Royaume du Maroc entretient une relation exceptionnelle avec l'héritage

culturel d'Al Andalus, résultat de siècles d'interactions complexes et

enrichissantes avec la région historiquement désignée sous ce nom. Ce lien

particulier est d'autant plus remarquable qu'il est reconnu au niveau

constitutionnel, faisant de l'Andalousie une pierre angulaire de l'identité

nationale marocaine. Bien que cette relation puisse sembler intuitive aux

Marocains et aux spécialistes de l'étude du Maroc, elle mérite une analyse

rigoureuse et méthodique, particulièrement pertinente à l'approche de la Coupe

du monde de football de 2030. L'événement, co-organisé par le Maroc,

l’Espagne et le Portugal, trois pays qui partagent un héritage commun, souligne

l'importance de ce legs dans le discours public et confère à la société civile la

responsabilité de veiller à l'intégrité des discussions qui l'entourent.

Dans le cadre de notre investigation sur l'influence andalouse dans la formation

de l'identité culturelle du Maroc moderne, nous nous efforçons de cartographier

les modalités selon lesquelles les échanges historiques et les interactions entre

les deux rives de la Méditerranée ont contribué à forger la diversité culturelle du

Maroc aujourd'hui. Il est essentiel de souligner le caractère bilatéral de cette

influence : le Maroc tout comme l'Andalousie ont joué des rôles actifs dans

l'enrichissement mutuel de leurs patrimoines culturels, tissant ainsi une histoire

commune d'une richesse et d'une complexité notables. Cette interdépendance

culturelle se manifeste dans divers domaines, comme l'architecture, la musique,

l'artisanat, la linguistique, la toponymie...

Ce symposium vise à susciter une analyse approfondie de l'impact de

l'Andalousie sur ces aspects variés, tout en reconnaissant la nature réciproque de

ces influences. Les communications présentées devront mettre en évidence

comment cet héritage contribue à façonner l'identité culturelle marocaine dans sa

pluralité. Ce forum académique offre une opportunité de réflexion enrichissante

sur la complexité et la diversité du patrimoine marocain, invitant à considérer

comment cet héritage, peut continuer à inspirer les générations futures et

contribuer au dialogue interculturel global face à un monde en constante

évolution.

Modalités de soumission d’une proposition :

Les propositions de communication ne devront pas dépasser 250 mots et seront

accompagnées d’une notice bio-bibliographique d’environ 150 mots. Elles

seront envoyées par email à affluentandalou@ribat-alfath.org au plus tard le 19 mai

2024.

Une publication des actes, à l’issue de la journée d’étude, est prévue.

Les communications finalisées doivent être envoyées par email (30 jours après la

date).

—

Call for papers

Andalusian “Influence/Affluent” on/in Moroccan Cultural Identity

The Kingdom of Morocco shares a unique relationship with the historically

significant region of Al-Andalus. This bond, enshrined in the Moroccan

Constitution, positions the Andalusian legacy as a pivotal element of Morocco's

cultural identity. While this connection may seem obvious to Moroccans and

scholars familiar with Moroccan culture, it demands detailed academic

exploration, especially in the lead-up to the 2030 FIFA World Cup. This event,

co-hosted by Morocco, Spain, and Portugal—three nations with intertwined

histories—highlights the importance of this shared heritage in contemporary

discussions and places a duty on civil society to maintain the integrity of these

conversations.

Our research delves into the Andalusian influence on the formation of modern

Moroccan cultural identity. We aim to understand how historical exchanges

across the Mediterranean have shaped Morocco’s rich cultural diversity. It is

essential to emphasize the mutual nature of this influence: Morocco has enriched

Andalusian culture, just as Al-Andalus has significantly influenced Moroccan

cultural heritage. This exchange is evident in various fields, including

architecture, music, craftsmanship, linguistics, toponymy...

This symposium seeks to conduct a comprehensive analysis of the impact of the

Andalusian heritage on these diverse aspects, while recognizing the reciprocal

nature of these influences. We invite scholarly contributions to explore how this

cultural legacy shapes the intricate mosaic of Moroccan identity. This academic

forum is an opportunity for deep reflection on the complexity and diversity of

Moroccan culture, encouraging discussions on how this legacy can inspire future

generations and contribute to global intercultural dialogue in an ever-evolving

world.

Submission Guidelines

Abstracts should not exceed 250 words and should be accompanied by a bio-

bibliographic notice of approximately 150 words.

They are to be sent by email

to affluentandalou@ribat-alfath.org no later than May 19th, 2024.

Papers presented during the symposium will be published. Final versions of the

papers should be sent by email up to 1 month after the study day.