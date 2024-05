"DomiNation". 23th Conference of the Society of Dix-Neuviémistes (Durham Univ.)

WENTY-THIRD ANNUAL CONFERENCE

Society of Dix-Neuviémistes

DomiNation

Durham University, 31 March – 2 April 2025

Les propositions (200 mots environ) pour des interventions individuelles (20 minutes) ou des séances entières traitant du thème du colloque par rapport à la culture française ou francophone, l’histoire et l’histoire de l’art, la littérature et la musique de 1789 à 1914 sont à adresser par courriel, en anglais ou en français, avant le 2 décembre 2024 à l’adresse suivante : sdn.proposals@yahoo.co.uk.

Pour des questions spécifiques, veuillez contacter la responsable de la conférence SDN, le Dr Sarah Gubbins (sgubbins001@dundee.ac.uk).

Des propositions pour des interventions individuelles de 10 minutes, ainsi que des séances sur la méthodologie, la théorie, la pédagogie, ou les moyens d’intéresser le public à la recherche dix-neuviémiste (par exemple cinq interventions avec questions/discussion), sont également les bienvenues.

Veuillez indiquer votre statut universitaire (doctorant, maître de conférences, professeur…).

Vous trouverez ci-dessus une liste non-exhaustive de sujets possibles.

Empires and their ends/ Les Empires et leurs fins

The Napoleonic wars/ Les guerres napoléoniennes

Waterloo and its aftermaths/ Waterloo et ses suites

The World Fairs/ Les Expositions universelles

Centre and margin/ Centre et marges

Colonial conquest(s)/ Conquête(s) coloniale(s)

Colonial voices/ Voix coloniales

Colonies and capital/ Colonies et capital

Slavery and abolition(ism)/ L’esclavag(ism)e et l’abolition(nisme)

The Imperial Feast/ La Fête impériale

Paris, capital of the world/ Paris, capitale du monde

Nationalisms/ Nationalismes

Revolutions/ Révolutions

Franco-Prussian War/ La guerre de 1870

The Paris Commune/ La Commune

Nation, virility and devirilisation/ Nation, virilité et dévirilisation

Nation as family/ La nation comme famille

The Crimean War/ La guerre de Crimée

Surveillance and policing/ Surveillance et maintien de l’ordre

Dominant national narratives/ Les récits nationaux dominants

National literary canons/ La construction des littératures nationales

National celebrities/ Les célébrités nationales

Transnationalist perspectives/ Perspectives transnationalistes

French cultural dominance/ La domination culturelle française

Gender and nation/ Genre et nation

Exoticism and eroticism/ Exotisme et érotisme