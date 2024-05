Littérature & arts : les dédales de la rencontre (Alexandrie, Égypte)

Appel à communication

Colloque international

Littérature & Arts : les dédales de la rencontre

Les sujets de recherche mêlant la littérature et les autres formes d’art constituent un fleuve intarissable d’idées pour les chercheurs. La rencontre entre la littérature en tant qu’art du verbe et les autres arts donne lieu à un ensemble de relations riches, complexes et singulières. À quel point est-il même possible d’appréhender la littérature dissociée des autres arts ou d’aborder les différentes disciplines artistiques sans passer par la magie des mots ?

Dans le cadre de cet appel à communication, il s’agit de proposer des pistes de réflexion nées de l’entrelacement de deux champs de création qui ne sont guère séparables. Cette invitation interdisciplinaire convoquera ainsi plusieurs arts comme la peinture, la musique, la sculpture, la photographie, le cinéma, les arts du spectacle, la bande dessinée, les médias et les arts numériques en partant des considérations théoriques, d’études comparatives d’ouvrages multimodaux et d’adaptations.

Le colloque sera bilingue, les interventions pouvant se faire en français ou en arabe.

Axes du colloque

o Pensées et contrepoints méthodiques

Comment étudier la littérature et les arts aujourd’hui ? Dans un monde où les frontières entre les disciplines se réduisent et où la place de choix accordée à la littérature est davantage contestée ? Quelles approches ont-elles remporté le plus grand succès ? Depuis la poétique d’Aristote, les théories ont d’abord abordé le verbe avant d’aligner la poésie et la peinture à la manière d’Horace dans l’Épître aux Pisons ou la musique et la rhétorique tel Burmeister dans ses traités musicaux.

« L’art, c’est tous les arts », avance Souriau dans La correspondance des arts tout en se posant la question sur ce qu’il y a de commun entre une cathédrale et une symphonie, un tableau et une amphore, un film et un poème… Comment la structure de l’écriture (roman, poésie, théâtre) pourrait-elle être comparée à une architecture ? à une mosaïque ? à une musique ? à l’art visuel ou à la cinématographie ? Les théories de l’art, de la comparaison entre les arts et l’histoire de l’art évoluent de l’époque classique jusqu’ à l’ère moderne.

Le va-et-vient entre la littérature et les autres arts ne cesse d’alimenter les pensées critiques. La littérature évoque, par exemple, la peinture jusqu’à faire du portrait tel celui de Dorian Gray un héros du roman, ou la musique comme la fameuse phrase de Vinteuil chez Proust. Comment la matière artistique se transforme-t-elle en matière verbale ? et vice versa ?

Dans un sens inverse, les œuvres d’art font souvent référence ou du moins s’inspirent de motifs littéraires, des contes ou de la mythologie. Les œuvres musicales reprennent les œuvres littéraires : Shéhérazade de Korsakov, Don Quichotte ou Figaro…

o Texte et image

En littérature, en poésie, en photolittérature ou en littérature de jeunesse, comment cohabitent le texte et l’image dans un ouvrage ? Quelles dimensions nouvelles l’image apporte-t-elle à un texte poétique ? Des couples tels que Cendrars et Sonia Delaunay ont changé la représentation du recueil poétique, la photographie d’Henriette Grindat s’est révélée sous un nouveau soleil avec René Char et Albert Camus, pour ne donner que quelques exemples de ces rapports féconds. Qu’en est-il du photographe Robert Doisneau avec Daniel Pennac ? Comment la littérature d’enfance et de jeunesse s’approprie-t-elle la peinture ?

Il est possible de s’interroger sur la technique, l’apport et le rapport du texte à l’image en se penchant sur les procédés littéraires et artistiques des créateurs à double vocation : Jean Cocteau, Henri Michaux, Henry Miller, Jean Marais… ou en explorant les œuvres d’écrivains-cinéastes comme Marguerite Duras, Jacques Prévert, Alain Robbe-Grillet… et d’écrivains-plasticiens tels Pierre Alechinsky, Jérôme Poloczek… sans que cette liste ne soit close.

o Adaptation de la littérature au cinéma et en bande dessinée

Les travaux d’adaptation suscitent de plus en plus d’intérêt, la littérature se transformant souvent en films ou en bandes dessinées, mais aussi des phénomènes inverses comme la novellisation font le chemin de retour de l’art à la littérature.

Adapter une œuvre littéraire consiste à donner une nouvelle vie aux mots enfermés dans les pages d’un livre. Afin de nous offrir leurs lectures, les créateurs se confrontent à une multitude de questions. Comment le visuel ou l’audio-visuel apportent-ils une valeur supplémentaire ou une dimension nouvelle à l’œuvre d’origine ? Le cinéaste peut-il modifier l’intrigue ? S’agit-il d’une simple adaptation ou d’une recréation ? Comment trouver l’alchimie qui consacrera la fusion du texte, de l’image et éventuellement du son ? Le produit final construit en effet un univers imaginaire dont l’objectif est de combler de jouissance le récepteur en lui faisant visualiser la fiction romanesque.

o Littérature et art numérique

Actuellement, l’art numérique gagne une place non négligeable sur la scène artistique, de pair avec l’évolution de l’intelligence artificielle : cela représente-t-il une chance ou une menace pour la littérature ?

Les écrivains peuvent désormais concevoir des récits où les lecteurs sont invités à prendre des décisions qui modifient le cours de l'intrigue, offrant ainsi une expérience de lecture interactive et immersive. De plus, les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent être utilisés pour produire du contenu littéraire, comme des poèmes ou des extraits de texte, en se basant sur des modèles linguistiques pré-entraînés ou des techniques de génération textuelle. En combinant des textes narratifs avec des éléments visuels tels que des illustrations, animations ou vidéos, il est possible de créer des œuvres hybrides où le lecteur peut explorer l'histoire à travers divers médias. Lors de la Colorado State Fair qui s'est tenue du 26 août au 5 septembre 2022, Jason Allen a remporté le prix de la catégorie des arts numériques/photographie manipulée numériquement pour son œuvre intitulée « Théâtre d'Opéra Spatial », créée à l'aide de l'IA générative Midjourney. Cette attribution a suscité des controverses, principalement de la part d'internautes et d'artistes, qui remettent en question le processus créatif lorsque l'IA est utilisée. A quel point est-il permis de repousser les limites de la littérature classique et de concevoir des œuvres qui vont au-delà du support papier, voire numérique ordinaire ?

Bibliographie indicative

ADORNO, Theodor Wiesengrund, L'Art et les arts, textes réunis, traduits et présentés par Jean Lauxerois, Paris : Desclée de Brouwer, 2002.

ARISTOTE, La Poétique, texte, traduction, notes par Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot, Paris : éditions du Seuil (coll. « Poétique »), 2011.

BARTHES, Roland, La chambre claire : Note sur la photographie, Gallimard (Coll. "Les Cahiers du cinéma"), 1980.

--------------------- , La Préparation du roman, Paris : Éditions du Seuil, 2003.

BAILBÉ, Joseph-Marc, Le Roman et la musique en France sous la Monarchie de Juillet, Paris : Minard (Coll.«Lettres modernes »), 1969.

BERGEZ, Daniel, Littérature et peinture, Armand Colin, 2011.

BRUNEL, Pierre, Les arpèges composés : musique et littérature, Klincksieck, 1997.

BRUNON, Claude-Françoise, « Littérature et peinture » in La Recherche en littérature générale et comparée en France, Paris, 1983.

BUTOR, Michel, Les Mots dans la peinture, Flammarion, 2019.

CAYE, Pierre, MALHOMME, Florence, Quand l'art se dit et se pense. Les théories artistiques de l'Antiquité aux Lumières, Paris : Classiques Garnier, 2018.

CHALUMEAU, Jean-Luc, Les Théories de l'art : philosophie, critique et histoire de l'art de Platon à nos jours, Paris : Vuibert, 2002.

CHATEAU, Dominique, Qu'est-ce que l'art ?, Paris : L'Harmattan, 2000.

CLAUDON, Francis, « Littérature et musique » in La Recherche en littérature générale et comparée en France, Paris, 1983.

CLEDER, Jean, Entre littérature et cinéma : Les affinités électives, Armand Colin, 2012.

CLERC, Jean-Marie, Ecrivains et cinéma, Klincksieck, 1985.

------------------, Le Cinéma, témoin de l'imaginaire dans le roman français contemporain, Berne : Peter Lang, 1984.

COUCHOT, Edmond et HILLAIRE, Norbert, L'art numérique, Flammarion, 2005.

DÄLLENBACH, Lucien, Mosaïques, Seuil (Coll. « Poétique »), 2001.

DENIZEAU, Gérard, Le Dialogue des arts : architecture, peinture, sculpture, littérature, musique, Paris : Larousse, 2008.

DIRKX, Paul (dir.), L'Œil littéraire : la vision comme opérateur scriptural, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2015.

GLIKSOHN, Jean-Michel, « Littératures et arts », dans Pierre Brunel et Yves Chevrel (dir.), Précis de littérature comparée, Paris : PUF, 1989, p. 245-261.

HAUSER, Arnold, Histoire sociale de l'art et de la littérature, Paris : Le Sycomore,1982.

HAUTECOEUR, Louis, Littérature et peinture en France du XVIIe au XXe siècle, Paris : Armand Colin, 1963.

LEON, Paul, « L'écrivain et ses images, le paratexte photographique » in Littérature et photographie, sous la direction de Jean-Pierre Montier, Liliane Louvel, Danièle Méaux et Philippe Ortel, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Interferences, 2008, p. 113-126.

LICHTEN, Albert, Le Signe et le tableau : peinture, écriture, référent dans la pensée contemporaine de la peinture, Paris : Honoré Champion, 2004.

LOUETTE et al., "Portraits de l'écrivain contemporain" in Les cahiers de médiologie, No15, 2003, p. 59-66.

MORENCY, Alain, « L'adaptation de la littérature au cinéma » in Horizons philosophiques, No 2, 1991.

MOULON, Dominique, Chefs-d'œuvre du XXIe siècle : L'art à l'ère digitale, Nouvelles Éditions Scala, 2021.

PLANA, Muriel, Roman, théâtre, cinéma au XXème siècle : adaptations, hybridations et dialogue des arts, Bréal (Coll. « Amphi Lettres »), 2014.

ROPARS, Marie-Claire, De la littérature au cinéma, A. Colin, 1970.

ROQUE, Georges (dir.), Majeur ou mineur ? Les hiérarchies en art, Nimes : édition Jacqueline Chambon (Coll. « Rayon Art »), 2000.

SOURIAU, Etienne, La Correspondance des arts, Paris : Flammarion, 1969.

VENTURI, Lionello, Histoire de la critique d'art, Paris : Flammarion, 1969.

VIRMAUX Alain et Odette, Le ciné-roman un genre nouveau, Paris : Edilig, 1983.

VOUILLOUX, Bernard, Le Tournant « artiste » de la littérature française : écrire avec la peinture au XIXe siècle, Paris, Hermann Glassion, 2011.

ZOLLINGER, Alexandre, Les créations générées par intelligence artificielle en propriété littéraire et artistique, Numéro spécial 7, 2023.

Modalités de contribution

Date limite d’envoi des propositions de communication : 30 juin 2024

Longueur des propositions de communication : Titre de la proposition, résumé de 300 mots maximum accompagné d’une courte bibliographie ainsi que d’une courte bio-bibliographie de l’intervenant.

Date du colloque : le lundi 11 et le mardi 12 novembre 2024

Lieu : Département de Langue et de Littérature Françaises – Faculté des Lettres – Université d’Alexandrie – Égypte.

Durée des communications : 20 minutes

Langues acceptées : Français, arabe.

Frais d’inscription : 600 L.E. : Égyptiens - 100 EUR : Non Égyptiens

150 L.E. : Attestation de participation

Propositions à envoyer à l’adresse : colloquelitteratureetarts@outlook.com en y joignant une copie du passeport (ou pièce d’identité pour les Égyptiens).

Les frais de déplacement et de séjour pourraient être pris en charge par l’AUF pour un nombre maximal de 10 intervenants et la priorité est accordée aux mobilités Sud-Sud.

La publication d’actes de colloque est prévue.

Comité scientifique (par ordre alphabétique des noms)

Hoda ABAZA (Université Ain Shams, Egypte)

Doha CHIHA (Université d’Alexandrie, Egypte)

Jean CLEDER (Université Rennes 2, France)

Maha ELSEGUINY (Université de Mansoura, Egypte)

Sohir ELSHAMI (Université d’Alexandrie, Egypte)

Rania FATHY (Université du Caire, Egypte)

Dina Gamal ElDin (Université d’Alexandrie, Egypte)

Ghada GHATWARY (Université de Damanhour, Egypte)

Christelle HAYEK (Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban)

Ranya KAMAR (Université Helwan, Egypte)

Leila KAMEL (Université d’Alexandrie, Egypte)

Jihanne KIRA (Université d’Alexandrie, Egypte)

Gharaa MAHANNA (Université du Caire, Egypte)

Noha MAROUN (Université Saint Joseph de Beyrouth, Liban)

Salma MOBARAK (Université du Caire, Egypte)

Sarga MOUSSA (CNRS, France)

Guillaume PINSON (Université Laval, Canada)

Léa YAHCHOUCHI (Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban)

Chef du département scientifique

May ESSAM

Responsable scientifique de la manifestation

Yasmine HAGGAG

Membres du comité d’organisation (par ordre alphabétique des noms)

Mariam ABDELMESSIH

Dina DESSOUKY

Marwa ELZEINY

Maria HANEE

Manale HASSAN

Véronica MAGDI

Mots-clés

Littérature, arts, théorie, adaptation, texte, image, poésie, photographie, cinéma, peinture, musique, bande dessinée, numérique.

Site

https://gamma.app/docs/Litterature-Arts-les-dedales-de-la-rencontre-h39030b5ii2u5r0