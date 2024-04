Niklas Bender, Georges Felten, Hugues Marchal (Hrsg./éd.), Grenzritte zwischen Vers und Prosa / Chevauchements du vers et de la prose (1700-1900)

Ce volume bilingue, français-allemand, réunit des contributions analysant le mouvement au long cours qui a troublé, à partir de 1700, les limites entre vers et prose. Comment ces déplacements s’articulent-ils concrètement ? Est-il possible d'intégrer dans un récit historique cohérent, aux côtés du poème en prose moderne et de ses antécédents, des agencements et des interférences moins canoniques entre vers et prose ? Dans quelle mesure, enfin, la confrontation de différentes littératures européennes est-t-elle à même d’éclairer ces interrogations ?

Table des matières

NIKLAS BENDER / GEORGES FELTEN / HUGUES MARCHAL: Einleitung / Introduction

Jahrhundert / XVIIIe siècle

SOPHIE LEFAY: "Le milieu entre les vers et la prose". L’écriture lapidaire au XVIIIe siècle

RALF SIMON: Lichtenbergs Engführung von Prosa und Vers

WOLFGANG HOTTNER: Gereinigte Prosa. Überlegungen zu Kants kritischen Darstellungsverfahren

TIMOTHÉE LÉCHOT: 1789. L’expérience suisse du grand poème en prose

NIKLAS BENDER: Poesie und Prosa in Italien um 1800 (Alfieri, Leopardi)

19. Jahrhundert / XIXe siècle

AURÉLIE FOGLIA: "Un nouveau genre de poésie". La prose poétique selon Staël

BARBARA NAUMANN: Der Untergang des Lyrischen im Rausch des Gesprächs. Mme de Staëls emphatische Konversation

CATRIONA SETH: Deuil du vers

GEORGES FELTEN: Deuil du vers (bis). Poetologische Trauerarbeit im deutschsprachigen Realismus (Storm, Fontane)

NATHALIE VINCENT-MUNNIA: Poésie, prose, vers: du saint-simonisme à une poétique du peuple (Le Livre nouveau, la poésie populaire, George Sand)

Querschnitte / Études transversales