Transnational Futures (ASMCF Annual Conference 2024, Southampton, Royaume Uni)

Appel à communications

Congrès annuel de l’ASMCF 2024

Avenirs Transnationaux

5-6 Septembre 2024

Université de Southampton, Royaume Uni

Le congrès annuel 2024 de l'ASMCF cherchera à explorer le thème du transnationalisme et des échanges transnationaux. Le concept de transnationalisme englobe un réseau complexe de rapports, d'influences et de dialogues qui s'étendent au-delà des frontières nationales, créant une tapisserie de destins interconnectés. Ce paysage dynamique substitue aux notions traditionnelles d'isolationnisme des échanges dynamiques d'idées, de cultures et d'histoires. Les avenirs transnationaux nous invitent à revisiter le passé avec ses histoires de rencontres culturelles, économiques, politiques et linguistiques, et à explorer la fluidité de l'identité, l'impact des récits partagés, ainsi que les possibilités qui émergent lorsque des groupes, des régions et des nations s'engagent dans des rencontres et des échanges.

Le congrès 2024 aura lieu à l'université de Southampton, dont nous nous sommes inspirés de la tradition interdisciplinaire. Cette université accueille le Centre d'études transnationales qui rassemble chercheurs, enseignants, médiateurs et producteurs culturels, étudiants de troisième cycle ainsi que travailleurs du secteur associatif désireux d'explorer des phénomènes qui exigent une réflexion sur les idées reçues sur la ‘nation’ et la ‘nationalité’, telles que le colonialisme, la migration, les rencontres culturelles, la mondialisation, les conflits et les inégalité, à partir de multiples perspectives (anthropologie, histoire, droit, linguistique, études littéraires et culturelles, sciences politique et sociologie).

‘Comment la mise en réseau des différentes parties du monde, par le biais de voyages et d'échanges, crée-t-elle des sociétés, des objets, des connaissances qui transcendent les frontières, c'est-à-dire de nouveaux espaces géographiques et cognitifs pour interagir ?’ Telle est la question abordée par Agathe Couderc, Alice de Lyrot, Romain Lebailly et Pascal Bonacorsi dans leur article ‘Parcours transnationaux à l'époque contemporaine’ paru en 2020, et c'est aussi celle qui oriente notre congrès. Dans un contexte d'interactions transnationales et de mondialisation croissantes, diverses disciplines se joignent aux discussions sur les significations et les conséquences de ces frontières en évolution. Le contexte socio-économique et politique actuel dans tous les pays francophones place au premier plan la question des régions frontalières et des influences transnationales.

Ce congrès interdisciplinaire a pour objectif de favoriser un dialogue riche sur les influences réciproques entre les pays francophones et les autres nations, explorant ainsi l'influence d'une culture sur une autre et les liens entre passé, présent et avenir.

Nous invitons donc toute propositions de contribution sur les thèmes suivants, sans que cette liste soit exhaustive :

· Études en traduction :

Les défis et opportunités présentés par la traduction/interprétation entre langues, cultures et contextes, y compris les outils de traduction automatique et l'intelligence artificielle.

Le rôle de la traduction et de l'interprétation dans la médiation de la compréhension culturelle et la promotion du dialogue interculturel.

· Postcolonialisme et histoire transnationale :

L'impact des histoires coloniales sur les relations transnationales contemporaines.

Les dynamiques de pouvoir, résistance et possibilités décoloniales dans le monde francophone.

Fluidité et hybridité des identités dans les contextes postcoloniaux.

La mémoire collective dans les récits transnationaux, mémoires contestées et leur impact sur les échanges diplomatiques, culturels et sociopolitiques.

· Études culturelles et numériques :

Perspectives transnationales dans l'art, le cinéma, la littérature, l'architecture, les médias, etc.

Le rôle des cultures de langue française dans la formation des récits transnationaux et des échanges culturels.

· Études sur le genre et la sexualité

Réponses transnationales à la violence fondée sur le genre et/ou le sexe.

Réseaux transnationaux pour la promotion des droits sexuels et reproductifs.

Féminismes transnationaux.

Activisme transnational pour les droits des LGBTQ+.

Efforts diplomatiques et droit international pour la protection des femmes et des populations LGBTQIA+.

· Études sur les migrations :

Dimensions transnationales des schémas migratoires.

Impact de la migration sur les paysages culturels et les identités.

Récits d'appartenance et de déplacement dans le contexte de la migration.

· Ethnographie :

Le monde français et francophone à la rencontre et à la construction des ‘autres’.

Exploration des aspects de la transnationalité dans la recherche ethnographique.

L'intersection entre culture, identité et mondialisation dans les études ethnographiques.

· Humanités environnementales, sanitaires et médicales :

La place de la recherche, de la culture et de l'activisme francophones dans l'élaboration de perspectives et d'avenirs transnationaux.

Relations entre les petites îles francophones et la mondialisation.

· Histoire des sciences et épistémologie

Histoire des sciences.

Cartographies et géographies changeantes.

Transferts/échanges transnationaux des connaissances.

Langues et sciences.

· Relations internationales et droit

Le ‘tournant’ transnational et son impact sur le monde français et francophone.

La montée du populisme et de l'extrême droite en France, en Europe et au-delà.

Histoire diplomatique et militaire.

L'histoire des discours juridiques et ses impacts sur la formation des idéologies.

—

Nous vous invitons à soumettre vos propositions de communications s’inscrivant dans cette thématique et portant sur à la France et la Francophonie post-1789 (dans les domaines de l’histoire, les études littéraires, culturelles et postcoloniales, de l’architecture, du cinéma et des médias, ainsi que des sciences politiques et sociales).

Les contributions peuvent être rédigées en français ou en anglais. Les contributions des étudiants de troisième cycle sont particulièrement bienvenues. L'Association encourage les propositions de panels complets (de trois ou quatre intervenants). Ces propositions doivent inclure le nom, l'affiliation et l'adresse électronique de tou.te.s les intervenant.e.s ainsi que de la personne responsable du panel qui sera explicitement identifiée. Les propositions seront également accompagnées des résumés de chaque intervention (250-300 mots par communication), et d’un paragraphe (300 mots) résumant les objectifs du panel proposé.

Veuillez soumettre vos propositions de panel ou vos propositions de communications individuelles (250-300 mots env.) avant le 31 mai 2024 par e-mail aux responsables du soutien à la conférence, Sara Mechkarini et Julia Ribeiro Thomaz, à l'adresse transnational2024asmcf@gmail.com

L'ASMCF a le plaisir d’offrir le Postgraduate Essay Prize pour la meilleure communication donnée lors de son congrès annuel. Les étudiants de master ou de doctorat sont invités à rédiger leur communication sous forme d’article et de le soumettre dans un délai de huit semaines après la clôture du congrès. Le.la lauréat.e reçoit 100GBP ainsi qu’une invitation à publier l’article dans la revue de l’association Modern and Contemporary France où l’article passe par une évaluation à l’aveugle par les pairs. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Jamie Steele, le responsable des prix de l’Association : j.steele@bathspa.ac.uk

Veuillez noter que le congrès de cette année se tiendra en personne, mais que nous explorons également des options hybrides pour permettre aux membres associés qui ne peuvent pas se déplacer de faire une présentation en ligne.