43e séminaire de l’ALCS : « Extérieur nuit »

Le 43ème Séminaire « Claude Simon » organisé par l’ALCS (Association des Lecteurs de Claude Simon) aura lieu le samedi 1er février 2025 à la Maison de la Recherche de l’Université Sorbonne Nouvelle, à Paris.

« Extérieur nuit » réfère dans le langage cinématographique à un plan ou à une séquence qui se déroule à l’extérieur durant la nuit. On connaît l’intérêt que manifestait Claude Simon pour le cinéma. Or, des scènes importantes de ses romans se déroulent de nuit à l’extérieur. Dès Gulliver, nombre de chapitres de ses œuvres sont des nocturnes situés en milieu rural ou à l’intérieur de cadres urbains. L’errance des cavaliers dans la nuit de la guerre, la rencontre nocturne des deux frères LSM constituent notamment des scènes mémorables. Cet « extérieur nuit » peut aussi revêtir une signification métaphorique. Il suffit à cet égard de se rappeler des termes qui concluent Le Tramway, « l’impalpable et protecteur brouillard de la mémoire », image qui n’est pas sans évoquer la technique cinématographique de la nuit américaine. L’extérieur nuit peut enfin figurer le cadre d’échanges feutrés, teintés d’amour ou d’érotisme, comme c’est le cas notamment dans Le Vent et dans L’Herbe. Ou le lieu et le moment propices aux confidences, telle la longue déclaration faite par l’Italien à l’étudiant dans Le Palace.

Il s’agira lors de ce séminaire d’explorer les divers aspects de cette notion, qui sous la plume du romancier participe d’une stratégie esthétique visant parfois à conjoindre deux grammaires génériques, en examinant tout particulièrement les échos suscités par leur rencontre. On pourra s’interroger sur les effets suscités entre intérieur et extérieur, nuit et jour afin de déterminer la spécificité dévolue (s’il en existe une ?) au recours à cette pratique. L’approche du domaine pourra s’effectuer sur les modes thématique, formel, métaphorique ou en recourant à tout autre mode d’approche critique.

Les propositions de communication sont à adresser à davout.aurelien@gmail.com au plus tard le 25 juin 2024.