Les Temps qui restent, n° 1 : "Hériter des temps modernes"

Les Temps qui restent publient 4 numéros trimestriels par an (janvier-mars, avril-juin, juillet-septembre, octobre-décembre). Chaque numéro rassemble l’ensemble des contributions mises en ligne pendant le trimestre qui lui correspond. Les contributions sont publiées en flux et chacune appartient au numéro en cours à la date de sa publication. Chaque numéro peut comprendre un ou plusieurs Dossiers, des Chroniques et des Varia. Chaque contribution est affectée à une des 5 rubriques (interventions, études, propositions, documents, débats).

Sommaire

Dossier : Hériter des temps modernes

Des Temps Modernes aux Temps qui restent :

Histoire et avenir d’une revue, histoire et avenir du monde

Par Patrice Maniglier

La planète et la guerre

Par Dipesh Chakrabarty

La grande désynchronisation

Par Jérôme Gaillardet

Sur la catastrophe informatique : une fin de l’historicité ?

Par Etienne Balibar

Les oreilles sur Terre, à l’écoute de la polychronie

Par Bernadette Bensaude-Vincent

Temps du monde/Temps de l’anthropocène: le simultané du non-simultané

Par François Hartog

Les temps humains de l’Anthropocène

Par Zoltán Boldizsár Simon

« Un espace qui dure » : le tournant spatial de l’Anthropocène

Par Jeanne Etelain

Entre roche et cerveau : en quoi consiste exactement une « écologie de l’esprit » ?

Par Catherine Malabou

Écoperversions : Sigmund Freud à l’école de Donna Haraway

Par Silvia Lippi

Les droits de la nature : une sortie de la modernité juridique ?

Par Marine Yzquierdo

Une autre destruction de la nature est possible (I)

Par Vladimir Safatle

À quelle époque vivons-nous ?

Par Peter Wagner

Décivilisation écologique: apprendre à vivre à l’improviste dans les temps qui restent

Par Martin Savransky

Devenir angélique ou humanité perspective :

l’anthropologie chrétienne à l’épreuve des cosmologies animistes

Par Eduardo Viveiros de Castro

Les spaghettis, ou les temps comme imbroglio

Par Vanessa Morisset

CHRONIQUES

La politique des désarmés

Par Frédéric Neyrat

Restes et devenir des restes au théâtre, Sur Chants d’adieu d’Oriza Hirata

Par Déborah Bucchi

“Scavenger’s Reign”

Par Tristan Garcia

Faut-il décoloniser les musées d’histoire naturelle ?

Par Stéphane Van Damme

Sur les multiples manières de « devenir sensible » au temps de l’Anthropocène : pour un nouvel existentialisme

Par Nikolaj Schultz

La mise en abyme du Titan

Par Emily Apter

Écologie des formes contraintes

Par Pierre Vinclair

Poudreuse (extrait)

Par Séverine Daucourt

Gribouiller ici et maintenant: les “Subway Drawings” de William Anastasi

Par Francis Haselden

Claude Lévi-Strauss et la ville du futur : New York pré- et post-moderne

Par Emmanuelle Loyer

Chroniques de la vie mutilée #1

Par Pierre Schwarzer

Vues de Liège #1

Par François Provenzano Grégory Cormann Jeremy Hamers

Java marxienne

Par Michel Arbatz

De l’art et de l’agriculture : deux jours à Kerminy

Par Bastien Gallet

Entretien avec Bruno Latour (rediffusion)

Par Dominiq Jenvrey

VARIA

Në ropë

Par Davi Kopenawa

Ce qu’on ne voit pas

Par Ulysse Lojkine

De la contre-anthropologie comme lutte des peuples dans la théorie

Par Julien Pallotta

L’Entropocène : pour une anthropologie de la catastrophe planétaire

Par Inès Saragosa

Théorie des territoires

Par Andrea Mubi Brighenti

Clean with Me (After Dark)

Par Gabrielle Stemmer

Entretien avec Gabrielle Stemmer

Par Esther Demoulin

Trois Poèmes

Par Pierre Schwarzer

Vers des architectures pluriverselles

Par Mathias Rollot

La forêt de Rohanne

Par Louis Bidou