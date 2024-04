Revue des Lettres modernes, Série France-Asie, n° 1 : "L'Asie sur la scène" (dir. Yvan Daniel & Corinne Flicker)

Premier numéro de la nouvelle série "France-Asie" (dir. Yvan Daniel) de la Revue des Lettres modernes

“L'Asie sur la scène”

dir. Yvan Daniel et Corinne Flicker

L’Asie apparaît dans la création dramatique française et francophone, selon des modalités très diverses, entre “théâtre à lire” et expérimentations scéniques. Sa présence ouvre la scène à des univers géographiques et culturels lointains qui sollicitent et stimulent l’inventivité des auteurs dramaturges comme des metteurs en scène. Les différentes contributions de ce premier dossier de la série « France-Asie » mettent en lumière et analysent des créations qui restent encore souvent méconnues : drames imaginaires ou réécritures adaptées à partir des traductions de l’orientalisme savant, œuvres théâtrales dues à des dramaturges asiatiques francophones, collaborations entre auteurs et artistes de théâtre français et asiatiques…

Sommaire

Avant-propos, par Yvan DANIEL

I. L’ASIE SUR LA SCÈNE

1. Présentation : Échanges croisés entre les scènes d’Europe et d’Asie, par Yvan DANIEL, Corinne FLICKER

2. Le théâtre de Judith Gautier, ou l’illusion d’un voyage en Extrême-Orient, par Oriane CHEVALIER

3. L’Amour héroïque (1891) de Cheng Ki-Tong : une oscillation entre imaginaire et réel, par Liu RUIYAO

4. Les Amours d’un vœux peintre aux Marquises (1903) de Nguyen Van Cam : entre pastiche et récit véridique, par Qi YUE

5. Gengis Khan d’Henry Bauchau : un chef guerrier au croisement des cultures, par Wang ZHENHONG

6. Le théâtre poétique de Pham Van Ky : Le Rideau de pluie (1974), une dramaturgie clivée, par Corinne FLICKER

7. Création et réception de l’épopée indienne Mahabharata en France : Peter Brook et Satoshi Miyagi, par Martine CHEMANA

8. Intérieur, l’aventure japonaise de Claude Régy, par Mateo MAVROMATIS

II. VARIA

9. Segalen, ou l’art de l’entre-deux, par Béatrice BOUVIER-LAFITTE

10. La poésie de Léopold Sédar Sengor et de François Cheng : métissage culturel dans l’espace francophone, par Zhang QIANNAN

11. L’Humanisme européen dans la poésie de la « francophonie chinoise » (Sur l’œuvre poétique de Sheng Cheng), par Yvan DANIEL