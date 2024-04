Médias et Arts (École Thématique Internationale, Avignon)

L’EUR InterMEDIUS et plusieurs partenaires organisent l’École Thématique Internationale « Médias et Arts ». Ces journées scientifiques s’inscrivent dans le Réseau franco-italien de recherche interdisciplinaire qui vise à solidifier les liens entre des universités françaises et italiennes autour de projets internationaux. Depuis douze ans, ce réseau a permis l’organisation de cinq manifestations majeures (Bordeaux 2012, Bologne 2014, Paris 2017, Bordeaux 2019, Rome 2022) avec publication des actes. La prochaine édition, labellisée par l’Université Franco-Italienne, est prévue à Avignon les 19 et 20 septembre 2024. À ce titre, cet appel à communication s’adresse à tous les chercheurs, enseignants, doctorants, artistes, étudiants, etc. qui souhaitent intervenir en français lors de ces journées scientifiques.

En partant des enjeux épistémologiques liés au concept de « création » – l’un des quatre axes fondateurs de l’EUR InterMEDIUS – cet événement permettra d’explorer deux volets de recherche : « Les arts dans les médias » (1) et « Les médias dans les arts » (2). Aujourd’hui, la vision industrielle de la création (normalisation, rationalisation, génération) se développe dans de nombreux secteurs de la société, si bien qu’il devient difficile de distinguer les « artistes » (et leurs œuvres) des « créateurs » (et leurs contenus médiatiques). Les médias contemporains offrent aux utilisateurs la possibilité de produire et/ou faire circuler massivement des contenus efficaces, tout en réduisant la complexité de l’expérience esthétique à de simples données numériques.

Appel à communication complet et candidatures : https://www.colloque.org/…