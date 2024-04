La part de l'autre (Musée Rodin, Paris)

Appel à communications

La part de l’autre

Vendredi 22 novembre 2024, 9h - 17h

Paris, musée Rodin, auditorium Léonce Bénédite et retransmission en direct

En partenariat avec le musée Bourdelle

On sait que, contrairement à une idée reçue, pour partie nourrie à l’époque contemporaine par le mythe moderniste de l’artiste œuvrant sans intermédiaire, l’atelier est le lieu d’activités parallèles et de rencontres plus ou moins fortuites, qui participent, de près ou de loin, à la création. Les modèles, élèves, collaboratrices et collaborateurs, praticiennes et praticiens, critiques, marchands, amis, passeurs de l’œuvre en tout genre, et famille de l’artiste parfois, interviennent dans l’espace dévolu au travail de l’artiste et leurs présences rythment la vie quotidienne de l’atelier. Pourtant, force est de constater que leurs rôles dans l’élaboration des œuvres ont le plus souvent été minorés voire éclipsés. À quelles formes cette sociabilité donne-t-elle naissance ? Comment les collaborateurs assurent-ils la pérennité du geste de l’artiste et sa traduction dans un autre matériau ? Peut-on documenter ce qui, de ces présences multiples dans l’atelier, agit ou surgit d’inattendu ? Peut-on sonder ces métamorphoses nées de l’aléatoire et du collectif, ce qui « varie l’infini » pour reprendre la belle formule de François Pompon, sculpteur et praticien de Rodin, ou migre d’un médium à l’autre ?

Organisée à l’occasion de l’exposition « Rodin-Bourdelle » présentée au musée Bourdelle à Paris (2 octobre 2024-2 février 2025), au musée Ingres-Bourdelle à Montauban (mai-septembre 2025), puis à La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent à Roubaix (décembre 2024-avril 2025), cette journée d’étude souhaite sonder la part extrinsèque, qui, de la genèse d’une œuvre jusqu’à sa réception, est due à d’autres mains ou d’autres interventions que celles de l’artiste.

Non cantonnées à un médium en particulier, ni à un champ de recherche spécifique, les propositions de communication pourront s’appuyer sur les axes suivants :

- Rôle des intermédiaires et des passeurs dans la création, l’exposition, la diffusion, la réception voire la connaissance posthume de l’œuvre ;

- Émulations et rivalités dans l’atelier ;

- Migrations de formes d’un médium à l’autre, passages d’une discipline à l’autre ;

- Témoignages et paroles de l’autre : conjoints, modèles, praticiens, fondeurs, élèves… ;

- Figures de l’inachèvement et de l’échec, de l’inaccomplissement et de la « panne » ;

- Géographies d’ateliers : cités d’artistes et leurs voisinages

Les propositions de communication contenant un titre, un résumé (entre 1 500 et 2 000 signes) et une courte notice biographique (1 000 signes) sont attendues à l’adresse colloques@musee-rodin.fr avant le 10 juin 2024. Chaque communication durera 20 minutes et fera l’objet d’une captation sonore, qui sera mise en ligne sur le site internet du musée Rodin.

Comité scientifique et organisation :

- Amélie Simier, conservatrice générale du patrimoine, directrice du musée Rodin

- Ophélie Ferlier-Bouat, conservatrice en chef du patrimoine, directrice du musée Bourdelle

- Véronique Mattiussi, chef du service de la Recherche, musée Rodin

- Lili Davenas, conservatrice du patrimoine, chargée de la collection des arts graphiques, musée Bourdelle

- Jérôme Godeau, commissaire d’exposition, historien de l’art, musée Bourdelle

- Colin Lemoine, responsable des photographies et des collections des XXe et XXIe siècles, musée Bourdelle

- Franck Joubin, documentaliste, chargé des colloques, musée Rodin

Illustr. : Auguste Rodin (1840-1917), Femme aidant une autre femme à passer un vêtement (détail), vers 1890,

crayon graphite, encre et aquarelle sur papier, 18 x 11,3 cm, Paris, musée Rodin, D.04300 © musée Rodin - photo Jean de Calan