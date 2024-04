Festival "Plumes de presse" (Montpellier)

Festival

Plumes de presse

Journalisme, enquêtes et littérature

Programme

Tables rondes – Rencontres – Dédicaces – Exposition - Visites ludiques

15 au 17 mai 2024

Saint-Charles, place Albert Ier

Université Paul -Valéry Montpellier 3

Depuis une dizaine d’années, les rentrées littéraires sont marquées par des ouvrages d’écrivains-journalistes ou de journalistes-écrivains et par des prix littéraires attribués à des écrivains-journalistes. La littérature française s’ouvre de plus en plus à un genre littéraire qui semblait l’apanage des États-Unis : la non-fiction. Parallèlement la presse écrite, entrée en crise au moins depuis le développement d’internet, cherche une légitimité dans de nouvelles écritures. Enfin, en France, sont apparus aussi bien du côté de la presse, de la production éditoriale que du web, des dispositifs hybrides se rattachant à la fois à la littérature et à l’information : des mooks, des sites de journalisme narratif, des maisons d’édition…

C’est à ces phénomènes et à d’autres qui font bouger la frontière depuis longtemps poreuse entre journalisme et littérature que se consacre le festival Plumes de presse, à travers des expositions, des rencontres, des activités ludiques, des dédicaces, des conférences.

Partenaires :

Université Paul-Valéry Montpellier 3, La Comédie du livre-10 jours en mai, RIRRA21, Unîmes, Institut Universitaire de France, ANR Polarisation, Libération, Sauramps.

Rencontres et tables rondes

Auditorium

—

Mercredi 15 mai 2024

Journée organisée avec le soutien de l’ANR Polarisation

Faits divers, journalisme et polar

En France, l’invention du roman réaliste coïncide avec l’essor du fait divers tandis que les premiers romans policiers français sont créés par des chroniqueurs judiciaires et des reporters. Ce lien originel est-il toujours consubstantiel aujourd’hui ? Quelles nouvelles formes éditoriales s’inventent autour du fait divers ? Quelle est l’influence du « true crime » américain ? Les auteurs de polars sont-ils toujours accros à la presse ?

14h00 : Table ronde « Les journalistes auteurs de polar »

avec Alexandra Schwartzbrod (directrice-adjointe de Libération et auteure aux éditions Rivages) et Thomas Cantaloube (ancien journaliste à Mediapart et auteur à la Série Noire), animée par Nicolas Le Flahec et Natacha Levet.

Dès ses origines, le polar a entretenu des liens avec le journalisme, comme l’ont montré James M. Cain ou Horace McCoy. Cette tradition se perpétue en France. Alexandra Schwartzbrod et Thomas Cantaloube partagent une longue expérience du journalisme. Dans sa trilogie publiée aux éditions Rivages, Alexandra Schwartzbrod a prolongé par la fiction son expérience de correspondante à Jérusalem. Thomas Cantaloube a retracé les débuts troublés de la Ve République à travers ses romans parus à la Série Noire. Tout en revenant sur leur parcours, ils questionneront ces différentes formes d’écriture et montreront comment le polar peut éclairer l’actualité.

15h30 : Table ronde « True crime »

avec Elsa Delachair (directrice de la collection « True Crime » chez 10/18) et Anaïs Renevier (journaliste à Society et auteure de L’Affaire Alice Crimmins), animée par Natacha Levet

En août 2020, les deux numéros du magazine Society consacrés à l’affaire Dupont de Ligonnès connaissent un succès important. Dans le sillage de cette enquête, Society s’associe aux éditions 10/18 pour créer en 2023 la collection « True Crime ». Elsa Delachair, directrice de la collection, présentera les origines et l’évolution de ce vaste projet éditorial. Journaliste depuis 2011, Anaïs Renevier a signé avec L’Affaire Alice Crimmins l’un des premiers numéros de la collection : elle reviendra sur cette enquête qui l’a menée de New-York à la Floride.

17h00 : Table ronde « Bande dessinée »

avec Sylvain Venayre (créateur de la collection « Les crieurs du crime » chez la Découverte/Delcourt) et Hugues Micol (dessinateur), coauteurs de L’Affaire Soleilland à paraître en 2024, animée par Marie-Ève Thérenty et Éric Villagordo.

Le fait divers ne concerne pas seulement le roman et la non fiction : il peut aussi nourrir une bande dessinée et l’éclairer sous un nouveau jour. Sylvain Venayre est professeur d'histoire contemporaine à l'université Grenoble-Alpes mais aussi scénariste et directeur de collection. Il dirige notamment l’Histoire dessinée de la France, dont il a signé le premier tome avec Étienne Davodeau. Hugues Micol est dessinateur et scénariste de bandes dessinées. Il a reçu en 2017 le prix Rodolphe Töpffer international pour Scalp, publié aux éditions Futuropolis. Dans L’Affaire Soleilland, ils associent leur maîtrise du scénario et du dessin pour faire revivre ce fait divers qui a fait la une de nombreux journaux au début du XXe siècle.

18h30 : Grand entretien « Un auteur, une œuvre »

Avec Hervé Le Corre (auteur aux éditions Rivages), animé par Nicolas Le Flahec

Près de vingt-cinq ans après la publication de son premier roman, Hervé Le Corre est désormais reconnu comme l’un des auteurs majeurs du polar français. À travers ses polars récompensés par de nombreux prix, il explore la noirceur du monde qui l’entoure (Traverser la nuit) mais il raconte aussi la Shoah et la guerre d’Algérie (Après la guerre) ou encore les derniers jours de la Commune (Dans l’ombre du brasier). Son dernier roman, Qui après nous vivrez, invite à suivre quatre générations de femmes qui tentent de survivre dans un monde post-apocalyptique. Son œuvre rencontre ainsi des débats très contemporains, dans une langue qui sait faire la part belle à la poésie.

—

Jeudi 16 mai 2024

11h30 : Grand entretien « Un auteur, une œuvre »

Avec Arno Bertina (auteur aux éditions Verticales), animé par Adeline Wrona

Arno Bertina, grande voix de la littérature contemporaine, entre roman engagé et polyphonique (Des Châteaux qui brûlent), enquêtes au long cours et récits documentaires (L’Âge de la première passe ; Ceux qui trop supportent), raconte le monde du travail, la violence des relations économiques, la colère qui peut en découler. Quelles écritures pour rendre compte aujourd’hui de notre présent ?

Les Cinquante ans de Libé

Cette séance sera consacrée aux cinquante ans de Libération, à son histoire, à la manière dont ce journal a inventé de nouvelles écritures, a renouvelé les genres journalistiques, a accueilli de grandes plumes. Comment Libération est devenu, d’ores et déjà, un mythe dans l’histoire du journalisme ?

14h00 : Table ronde « Histoire de Libé »

Avec Gérard Lefort (ancien responsable du service Culture de Libération et écrivain) et Alexandra Schwartzbrod (directrice-adjointe de Libération et écrivaine) animée par Matthieu Letourneux

Gérard Lefort et Alexandra Schwartzbrod ont dernièrement, sous les formes respectives d’une bande dessinée (Libération, nos années folles, Casterman) et d’un récit autobiographique (Éclats, Mercure de France), raconté leur Libération. Témoins privilégiés des évolutions du journal, ils en évoqueront l’histoire et les spécificités.

15h30 : Table ronde « Libé livres »

Avec Frédérique Roussel (journaliste culturelle à Libération) et Mathieu Lindon (critique et chroniqueur à Libération), animée par Marie-Ève Thérenty

Chaque semaine, Libération consacre douze pages à l’actualité littéraire : quatre pages aux essais le jeudi et huit à la littérature le week-end. La responsable de Libé Livres, Frédérique Roussel, et un des chroniqueurs vedettes du journal, Mathieu Lindon, nous livreront les coulisses et les secrets d’un grand supplément littéraire. On reviendra aussi avec eux sur cette spécificité de Libération : le Libé des écrivains, ce numéro annuel du journal où la rédaction est confiée à des auteurs et autrices qui écrivent sur l’actualité.

17h00 : Grand entretien « Un auteur, une œuvre »

Avec Mathieu Lindon (journaliste à Libération et auteur aux éditions POL), animé par Christine Marcandier

Mathieu Lindon se partage entre Libération où il a assumé les casquettes de reporter, de critique et de chroniqueur et POL où il égrène de poignantes investigations mémorielles et stylistiques. Il se pose la question de son irrépressible besoin d’écrire (Il écrit) ; il se raconte comme archive vivante témoignant de son père, Jérôme Lindon (Une archive) ; il raconte au jour le jour une grave crise dans son journal (Jours de Libération). Il écrit : « À tort ou à raison, je me considère tellement comme un écrivain qu’être vu comme un journaliste me fait plaisir comme une identité supplémentaire, une double vie qui n’a même pas à être secrète ».

18h30 : Grand entretien « Un auteur, une œuvre »

Avec Patricia Tourancheau (fait-diversière et auteure au Seuil), animé par Matthieu Letourneux

Journaliste d’abord à Libération puis à L’Obs et aux Jours, Patricia Tourancheau est sans doute en France aujourd’hui la plus grande spécialiste des faits divers, sur lesquels elle a réalisé enquêtes, récits et films documentaires. Après ses enquêtes sur l’Affaire Guy Georges, l’affaire Grégory (Grégory : la machination infernale) et sur « Le Grêlé », elle publie un essai cocasse sur le braquage de Kim Kardashian, une icône de la mondialisation, par une bande de gangsters seniors un peu déphasés (Kim et les papys braqueurs).

—

Vendredi 17 mai 2024

10h00 : Café philo

Avec Géraldine Muhlmann (philosophe et journaliste), animé par Marie-Astrid Charlier

Géraldine Mulhmann, professeure à l’université Paris-Panthéon-Assas, journaliste culturelle et politique, productrice et animatrice de l’émission quotidienne « Avec Philosophie » sur France Culture, nous démontre dans son dernier essai (Pour les faits aux Belles Lettres), avec une approche à la fois historique et d’actualité, combien la notion de « fait » est cruciale pour notre vie collective à l’heure du « deep fake » et de la désinformation parfois orchestrée au niveau global. On reviendra avec elle sur l’avenir du journalisme.

11h00 : Rencontre « Enquêtes familiales »

Avec Manon Gauthier-Faure, écrivaine et journaliste, animée par Adeline Wrona

Journaliste de formation, écrivaine par choix, Manon Gauthier-Faure emprunte les chemins de la littérature pour évoquer dans Fantômes du lac (Marchialy, 2024), à travers une enquête familiale, quelques vies perdues qui ne demandent qu’à revenir. Elle avait déjà écrit un remarqué Les Pièces manquantes (Marchialy, 2021) qui montrait que ces enquêtes de filiation sont souvent le reflet d’une quête de vérité sur sa propre origine. Reportage, entretiens, fiction, elle parlera des choix qu’elle fait et de l’effet de ses enquêtes sur elle et sur les autres.

Focus sur les Éditions du Sous-Sol

Les éditions du Sous-Sol fondées en 2011 par Adrien Bosc publient d’abord le mook Feuilleton, qui a fait découvrir une pléiade d’auteurs étrangers, souvent américains, maîtres de la non-fiction et du journalisme narratif. Des collections sont créées ensuite (Collection « Feuilleton Fiction », Collection « Feuilleton Non-Fiction », récemment la Collection « Souterrains ») avec le même esprit de découverte. Le catalogue impressionne aujourd’hui par sa variété, sa cohérence et sa force : Ted Conover, Janet Malcolm, Joan Didion, Janet Flanner, Joseph Mitchell, Gay Talese, David Grann sont tous au Sous-Sol.

14h00 : Grand entretien « Un éditeur, une œuvre »

Avec Adrien Bosc (fondateur et directeur des Éditions du Sous-Sol) animé par Christine Marcandier et Marie-Ève Thérenty

Adrien Bosc, en quelques années, avec l’intuition qui caractérise les grands éditeurs, a construit sur son sous-sol une grande maison. On reviendra sur son parcours d’éditeur-écrivain, sur la façon dont le Sous-Sol est devenu un label, sur la manière dont les textes sont choisis, travaillés, traduits, sur la place de la non-fiction dans le paysage littéraire français et mondial d’aujourd’hui.

15h30 : Table ronde « Dialogue éditeur/auteurs »

Avec Émilienne Malfatto (auteure, photojournaliste), Rafael Roa (photographe), et Adrien Bosc (éditeur), animée par Adeline Wrona. Traduction assurée par Yvan Nommick.

Émilienne Malfatto et Rafael Roa publient aux éditions du Sous-Sol une enquête poignante en Argentine (L’Absence est une femme aux cheveux noirs) où la narratrice, elle-même en quête de sa propre histoire familiale, revient sur la béance causée par la disparition de dizaines de milliers de personnes lors de la dernière dictature. Émilienne Malfatto a reçu le prix Albert-Londres en 2021 pour un autre essai d’investigation, Les Serpents viendront pour toi.

17h00 : Grand entretien « Un auteur, une œuvre »

Avec Ariane Chemin (journaliste au Monde et autrice au Sous-Sol), animé par Christine Marcandier et Marie-Ève Thérenty

Ariane Chemin, grande reporter au Monde, journaliste très polyvalente, est coutumière de l’enquête qui dérange, de la série qui fait grand bruit (« Les six vies de Michel Houellebecq » en 2015) ou du scoop. En parallèle de son activité de journaliste, elle publie depuis longtemps des livres (biographies politiques, ouvrages d’actualité) mais les récits, très inventifs, qu’elle a donnés récemment au Sous-Sol témoignent d’une forme d’émancipation par rapport au journalisme classique. Après le magnifique A la recherche de Milan Kundera, Ne Réveille pas les enfants est une enquête à propos d’un fait divers tragique de 2022, le « mystère de Montreux ».

18h30 : Grand entretien « Un auteur, une œuvre »

Avec Olivier Rolin (écrivain), animé par Christine Marcandier et Marie-Ève Thérenty

Dans son dernier livre (Jusqu’à ce que mort s’ensuive, Gallimard), Olivier Rolin mène l’enquête sur deux révolutionnaires, Cournet et Barthélémy, personnages évoqués furtivement dans Les Misérables de Victor Hugo et il bâtit un récit entier autour de leurs croisements réels et fictionnels. Mises en parallèle, coïncidences, retournements, fausses pistes, va-et-vient entre le XIXe siècle et aujourd’hui emportent le lecteur. La presse, ici comme dans le reste de l’œuvre de cet immense écrivain, journaliste buissonnier, constitue une matrice essentielle. Les premiers jalons de l’œuvre complète parus au Seuil (Circus 1 et Circus 2) en témoignent.

—

EXPOSITION

Nuit et Jour : crime, amour et sensations

Un groupe de presse dans les années cinquante

Salle Médicis

entrée place Albert 1er

15-16-17 mai

10h-18h

Si le nom de Nuit et Jour est presque absent des histoires de la presse, les trois magazines principaux de ce groupe de presse sensationnaliste ont pourtant marqué les esprits des lecteurs d’après-guerre : Détective, par ses crimes, Radar pour ses images chocs, et Rêves avec ses romans-photos sentimentaux.

Surveillés par le pouvoir, décriés pour leur manque de déontologie, ces hebdomadaires fonctionnaient en synergie, s’échangeant journalistes, dessinateurs, photographes et romanciers. Cette exposition invite à redécouvrir cette presse populaire des années cinquante, en montrant comment elle est annonciatrice de notre culture participative contemporaine par nombre de ses dispositifs immersifs.

Vous pouvez visiter l’exposition librement ou sous la forme de visites ludiques (des ateliers de création et une soft murder party !)

À VOUS DE JOUER

« Les coulisses de l'info » : Réussirez-vous à obtenir votre carte de presse "Nuit et Jour"? devenez un.e apprenti.e journaliste le temps d'une visite guidée, et découvrez la fabrication des hebdomadaires Détective, Rêves et Radar grâce à trois ateliers ludiques et créatifs. Après cette visite, le roman-photo, le fait divers criminel et le sensationnalisme n'auront plus de secrets pour vous !

Durée : environ 1H.

Départs des visites : mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17, 10H ; 10H30 ; 11H ; 11H30

« Scandale à Nuit et Jour : l'affaire Le Hallier » : une sombre affaire agite toute la rédaction du groupe de presse Nuit et Jour. Saurez-vous percer à jour ce mystère et ramener l'harmonie au sein de l'équipe ? Venez mener l'enquête sur les lieux du crime et confondre le coupable grâce aux indices que vous découvrirez au fil de la visite animée.

Durée : environ 1H.

Départs des visites : mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 à 14H, 15H, 16H

—

DEDICACES ET VENTE DE LIVRES

Les livres des intervenants seront disponibles sur place.

Un temps de dédicace organisé par la librairie Sauramps sera prévu après chaque rencontre.

—

ORGANISATION

Le festival est organisé par Marie-Ève Thérenty (Université Paul Valéry Montpellier3, RIRRA21, IUF) avec Amélie Chabrier (Université de Nîmes, RIRRA21) pour la partie exposition et les activités ludiques et Christine Marcandier (Université Aix-Marseille et Seuil), Nicolas Le Flahec (Université de Bordeaux) et Adeline Wrona (Celsa, Paris-Sorbonne) pour la partie rencontres.

Les rencontres sont animées par une équipe d’universitaires :

Amélie Chabrier, Unîmes,

Marie-Astrid Charlier, Université Paul Valéry Montpellier 3, IUF,

Nicolas Le Flahec, Université de Bordeaux,

Matthieu Letourneux, Université Paris-Ouest Nanterre,

Natacha Levet, Université de Limoges,

Christine Marcandier, Université Aix-Marseille,

Yvan Nommick, Université Paul Valéry Montpellier 3,

Marie-Ève Thérenty, Université Paul Valéry Montpellier 3, IUF,

Eric Villagordo, Université Paul Valéry Montpellier 3,

Adeline Wrona, Celsa-Paris-Sorbonne.

—

L’exposition a été conçue avec l’appui d’étudiant.e.s du master métiers du livre et de l’édition de l’UPVM : Camille Gras, Yannis Kahlerras, Joanna Lens, Nina Van Den Bogert

Les activités ludiques ont été organisées par des étudiant.e.s du master Fictions d’Unîmes : Andréa Deleuze, Julie Gonnet, Patrick Garratt, Valentin Labbé

L’organisation du festival s’est faite avec l’appui de Cédric Gousson (RIRRA21), de Frédéric Le Gauffre (RIRRA21) et de Lisa Behot du Master Etudes culturelles de l’UPVM.

—

Informations pratiques

Lieu du festival

Université Paul Valéry-Montpellier 3

Site Saint-Charles

Place Albert 1er

34090 Montpellier

Tramway

Ligne 1 : Place Albert 1er- Saint-Charles

Ligne 4 : Albert 1er- Cathédrale

—

Renseignements : marie-eve.therenty@univ-montp3.fr