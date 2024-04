Postures et impostures : le passing

Un nouveau sommaire de TRANS-, la revue de littérature générale et comparée de la Sorbonne Nouvelle, envisage d’interroger le phénomène du passing, demeuré assez inédit dans les sciences sociales et les études littéraires francophones. S’il était, à sa naissance dans les milieux américains défavorisés et fortement marqués par les discriminations de tous genres, une "forme de vie" et une manière de franchir les frontières raciales et sociales, il s’est par la suite converti en concept, en une modalité de lecture du monde et de la création. Le passing, décrié parce qu’il se fonde sur le louvoiement et la dissimulation, n’en demeure pas moins un processus qui s’attaque à l’ordre établi et aux figures de domination. Geste de transgression ultime, il permet à la personne qui "passe pour" de se réapproprier l’identité désirée, et aux chercheurs de questionner les dispositifs de ségrégation et les assignations identitaires souvent bâtis sur des constructions juridiques, biologiques et sociales. Il ressort des différentes contributions qu’il est quasi impossible d’étudier le passing sans le mettre en miroir avec une notion-spectre qui fait office de double épistémologique et analytique, à savoir la realness.