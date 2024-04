Reframing Journeys (Lille)

Congrès International

Université de Lille Nord Europe, les 3-4 octobre 2024



"Reformuler les parcours : Migration ibéro-américaine et dialogues culturels dans le paysage changeant de l'Europe"

https://www.3iuni.eu/news-and-events/2024-news-and-events/welcome-to-reframing-journeys

Date limite prolongée

Nous sommes ravi·e·s d'inviter les chercheur·se·s, les praticien·ne·s et les artistes à contribuer à un discours enrichissant sur la migration et l'échange culturel lors du congrès international prévu les 3 et 4 octobre 2024 à l'Université de Lille Nord Europe.

Aperçu du ThèmeDans le monde globalisé d'aujourd'hui, la migration façonne les sociétés de manière profonde, s'entrelaçant dans le tissu socio-politique des nations et remettant en question notre compréhension des identités culturelles. Le récit de la migration en Europe, notamment dans des régions comme le Nord de la France, la Belgique et le Sud de l'Angleterre, a souvent été interprété à travers le prisme de la sécurité et de la gestion des crises. Ce congrès vise à recentrer l'attention sur les contributions sociales et artistiques vibrantes, mais souvent sous-estimées, des communautés migrantes ibéro-américaines dans ces régions.

Appel à Communications

Nous recherchons des contributions qui éclairent les expériences nuancées de ces communautés, explorant comment elles influencent et transforment leurs nouveaux environnements. Nous encourageons des contributions qui abordent, sans s'y limiter, les thèmes suivants :

Expressions Artistiques et Médiatiques : Exploration des diverses productions artistiques de ces communautés, comment elles servent de plateformes pour le dialogue culturel et leur impact sur les paysages culturels locaux.

Engagement Communautaire : Études sur la manière dont ces activités artistiques et culturelles favorisent l'interaction communautaire et l'intégration sociale.

Contextes Socio-Politiques : Aperçus de la manière dont ces expressions culturelles croisent les dimensions politiques et sociales en Europe, influençant les politiques et l'opinion publique. Impact Culturel et Politique : Analyse du rôle des productions artistiques et culturelles des migrant·e·s dans la formation des politiques et la diplomatie culturelle.

Détails de soumission

Date limite de soumission des résumés : 17 mai 2024.

Veuillez soumettre un résumé de 300 mots qui présente l'argument principal, la méthodologie et les contributions potentielles de votre communication. Incluez une note biographique brève et une liste des publications clés.

Soumission complète des articles : 6 septembre 2024

Langues acceptées : Anglais, Espagnol, Portugais et Français.

Pourquoi participer ?

Ce congrès représente une plateforme cruciale pour approfondir la compréhension des nombreuses manières dont la migration influence les dynamiques culturelles et sociales à travers l'Europe. C'est une opportunité d'interagir avec un réseau diversifié de chercheur·se·s et de contribuer à une compréhension plus complète et empathique de l'expérience migrante.

Nous sommes déterminé·e·s à favoriser un environnement académique diversifié et encourageons les soumissions de chercheur·se·s de toutes les disciplines connexes. Cet événement promet d'offrir un dialogue riche qui met en lumière la résilience, la créativité et l'impact transformateur des communautés migrantes.

Contact et Informations Supplémentaires

Pour plus d'informations ou pour discuter des contributions potentielles, veuillez nous contacter à reframingjourneys@gmail.com.

Comité d'organisation

Javier Jurado (Université de Lille)

Dagmar Vandebosch (KU Leuven)

Comité Scientifique

Marina Ruiz Cano (Le Mans Université)

Camila Pérez Lagos (ISTC)

William Rowlandson (University of Kent)

Nadia Lie (KU Leuven)

Elisabeth Amman (Université de Gand)

Orlando Manzano (Université Politechnique HdF)

Jaume Silvestre (Universitat Ouverta de Catalunya)

Vladimir Sierpe (IEP Lille)