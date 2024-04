Florence Schreiber (dir.), Bibliothèques, portes et ponts à la fois ? Autour d’une conférence de Denis Merklen

Dans la conférence inaugurale qu’il donne au congrès de l’Association des bibliothécaires de France (ABF) en 2022, le sociologue Denis Merklen observe la bibliothèque par ce qu’elle relie et ce qu’elle sépare, par l’espace spécifique qu’elle délimite pour donner accès à des localités autres, ou autrement familières. Instituant un dedans autant qu’un dehors, la bibliothèque analysée par Denis Merklen est définie comme une force de transformation sociale.

En rebond, un collectif de bibliothécaires et de spécialistes de l'institution se saisissent de ce texte initial et nous proposent, depuis leur terrain d’expérience, des parcours de lecture, témoignages et bifurcations.

Des regards croisés qui nous interpellent sur les enjeux actuels de la lecture publique.

—

On peut lire sur nonfiction.fr un article de C. Rubry sur cet ouvrage…

—

Sommaire

Liminaires

Remerciements

Julien Hage

Préface. Au pont traversé : la bibliothèque, fil d’Ariane, ou comment Denis Merklen vint aux bibliothèques

Florence SchreiberIntroduction. Une conférence qui s’écoute, se lit, se réécrit

Partie 1. Texte et contextes

Hélène Brochard et Florence Schreiber

Pour réfléchir et agir : généalogie d’un texte de commande

Entretien avec Hélène Brochard, avec la participation du bureau de l’ABF

Denis Merklen

Indispensables bibliothèques, proximité et distance

Denis Merklen

Rebonds sur les murs de la bibliothèque

Partie 2. Tactiques institutionnelles en bibliothèque

Hind Bouchareb

Lecture 1. La bibliothèque en sa localité : généalogie du dialogue entre bibliothèques et territoires

Dominique Lahary

Lecture 2. Un abécédaire ou relire selon le chaos de l’ordre alphabétique

Florence Schreiber

Lecture 3. Venir à la bibliothèque avec sa classe : le collectif comme outil d’émancipation ?

Partie 3. Requalifier l’approche du public en bibliothèque

Raphaële Gilbert

Lecture 4. Bibliothèques, proximité et hospitalité

Catherine Herbertz et Sylvain Damy

Lecture 5. Le génie du lieu : fragments

Stéphanie Khoury et Maël Rannou

Lecture 6. Assumer la communauté

Partie 4. Indispensables bibliothécaires ?

David Sandoz

Lecture 7. De la question de la hiérarchisation et du choix : à la recherche d’un universel non prescriptif

Tristan Clémençon

Lecture 8. Façons d’entendre, manières de parler

Farid Gueham

Lecture 9. Indispensables bénévoles : tisseurs de liens et vecteurs de sens entre acteurs et territoires de la lecture publique