Public(s) et Illustration(s) jeunesse(s) : regards, pratiques et perspectives (Moulins)

Résonances scientifiques de l'illustration jeunesse

Première édition - Quand l'illustration jeunesse rencontre ses publics.

17 et 18 octobre 2024

sous la direction et la coordination scientifique de

Cyril Devès, Historien de l’art, coordinateur scientifique du CRHI, Ecole Emile Cohl et directeur de Mnémos’Arts



et Emmanuelle Martinat-Dupré, responsable scientifique du mij, Moulins

—

Appel à contributions pour le colloque :

Public(s) et Illustration(s) jeunesse(s) : regards, pratiques et perspectives.

Le musée de l’illustration jeunesse (mij), patrimoine du Conseil départemental de l’Allier, lance sa première édition des

Résonances scientifiques et rencontres de l’illustration jeunesse, les 17 et 18 octobre 2024. C’est l’occasion pour le musée

de proposer un colloque dont le propos vise à faire un état des lieux de l’illustration jeunesse.

Quoi de mieux pour lancer un événement qui se veut pérenne et bisannuel que de s’attarder sur les premiers concernés,

le public. C’est pour lui que l’illustrateur illustre, l’auteur écrit et que l’éditeur édite. Un constat évident mais qui n’est

pas sans poser des questions. L’emploi du singulier pour « Illustration jeunesse » ne met-il pas à mal ce domaine de

création ? Ne devient-elle pas une expression « fourre-tout », voire restrictive ? Ne serait-il pas préférable d’en préférer

son pluriel, plus à même de répondre à ses lecteurs. Pour preuve, la typologie du public est vaste et implique une

multiplicité de l’image.

Car de quelle jeunesse parlons-nous ? Celle que définit Bernard Roudet qui « constitue un âge de la vie marqué par le

passage de l’adolescence vers l’âge adulte » semble bien éloigné de celle que nous retrouvons sur les étals des librairies

et par répercussion de celle ancrée dans l’imaginaire collectif. Cette définition est d’autant plus vaste si l’on y ajoute le

lectorat, tout âge confondu, apprenant à lire. Celui-ci n’est-il pas à considérer comme un jeune lecteur, un apprenant ?

À partir d’une typologie du lectorat « jeunesse », le colloque souhaite s’interroger sur la fabrique de l’image. Des

origines de l’illustration jeunesse à nos jours, comment s’élaborent de tels projets éditoriaux. Une manière de porter un

regard sur les possibles évolutions tant en terme de techniques que de médiums ou de médias.

C’est à cela que souhaite emmener le colloque : parler de la diversité des productions comme des publics dit « jeunes ».

Axes de réflexion :

Nous proposons quelques pistes de réflexion non exhaustives. Les propositions qui ne relèvent pas de ces axes seront également

examinées :

. Histoire et évolution de la littérature dite « jeunesse » et de son rapport à l’illustration.

. Définition(s) de l’illustration jeunesse

. Quelle image pour quel public ?

. Le rôle de l’adulte dans le monde de l’illustration jeunesse.

. Perspective(s) de l’illustration jeunesse dans le paysage éditorial et culturel

Calendrier : Proposition de communication (environ 250 mots) + courte biobibliographie : avant le 15 juin 2024

Temps de parole : 20 min

Lieu & date : Moulins, musée de l’Illustration Jeunesse, les 17 et 18 octobre 2024

À envoyer à Cyril Devès : deves.cyril@gmail.com