Tradition et innovation dans les recherches en sciences humaines (12e édition du colloque CODFREURCOR, Timisoara, Roumanie)

Appel à communications

12e édition du colloque CODFREURCOR

Tradition et innovation dans les recherches en sciences humaines

les 28-29 novembre 2024

Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie

Il arrive souvent qu’on utilise les deux notions, « tradition » et « innovation », pour présenter des thématiques des domaines techniques, pour parler « science », mais pourrait-on aussi s’en servir pour caractériser les recherches en sciences humaines ? En effet, un retour en arrière et une traversée des époques permettent de constater que dans différents domaines d’activité, qu’il s’agisse des arts plastiques, de la littérature ou de la science et des technologies, des changements se sont produits en menant au progrès que notre monde connaît aujourd’hui.

La tradition, étroitement lié au passé et à ce qu’on transmet sous différentes formes (écrite ou orale) de génération en génération, est définie généralement en termes de « pratiques », « habitudes », « héritage », « transmission ». À l’opposé, l’innovation, en rapport plutôt avec le présent et l’avenir, serait synonyme de « changement », « inventivité », « originalité », « créativité », « nouveauté », et pourrait s’appliquer tant au processus, celui d’innover, qu’au résultat ainsi obtenu, les « produits ». En d’autres mots, on peut relier le concept d’innovation au « comment » de l’action, mais aussi à ce qu’on obtient par l’agir individuel ou collectif. Mais, quelles que soient leurs significations, les deux concepts sont reliés à la notion de survie. Seules les transformations dont les résultats sont validés par la communauté des humains et perdurent dans le temps finissent par former un patrimoine au service de ceux qui les actualisent dans leurs activités. On crée de la sorte une « tradition », fondement de toute nouvelle initiative. En même temps, le progrès surgit de la nécessité de faire évoluer les choses ce qui mène inévitablement à la disparition des autres. En d’autres mots, faute d’innover, on risque de disparaître. Quelle serait alors la place et le rôle de la tradition dans les cultures qui changent, avancent, évoluent ? En quels termes (positifs ou négatifs) faudrait-il juger de la stabilité des choses ? Par quel « savoir-faire » réussit-on à s’imposer dans un univers concurrentiel ? Quels sont les processus, par quels moyens peut-on faire évoluer les choses ? Quels sont les critères qui permettront de considérer certains « produits » comme « innovants » ou « distincts » de ce qu’on connaissait déjà ?

Pour la douzième édition du colloque international de doctorants organisé par le CODFREURCOR, qui se tiendra à l’Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie, on invite les participants à réfléchir sur ces sujets très actuels et provocateurs.

Linguistique

- Création de nouveaux termes et mots

- Création de ressources linguistiques

- Développement des langues nationales, enrichissement du vocabulaire par des emprunts, des procédés de création de mots

- Disparition, désuétude de certains mots, termes

- Langages « artificiels »

Littérature et études interculturelles

La langue d’écriture comme outil d’innovation linguistique

Introduction de nouveaux genres littéraires dans les champs littéraires nationaux

Stratégies de création littéraire innovantes

Nouvelles technologies et production de textes littéraires

Avant-gardes littéraires et tradition

Le plurilinguisme comme stratégie d’écriture innovante

Didactique de la littérature, du FLE/ FOS/ FOU et ressources numériques

L’innovation dans la didactique des langues étrangères

Transformation et adaptation des contenus à enseigner aux exigences d’un monde changeant et dynamique

Traductologie

Nouvelles technologies appliquées à la traduction (traduction automatique et traduction assistée par l’ordinateur)

Créativité et transfert des éléments culturels : traducteur humain vs. machine de traduction

Logiciels de traduction : limites et inconvénients (examen des procédés de transfert et processus de création lexicale)

Histoire générale et comparée de la traduction au service de la formation des traducteurs (introduction aux premières stratégies de traduction et initiation à la pratique et à la théorie de la traduction).

Résultats attendus

Cette 12ème édition du colloque continue à renforcer le dialogue au sein de la francophonie scientifique régionale et internationale et veut déclencher de nouveaux liens institutionnels et personnels entre tous les participants, ainsi que de nouvelles idées et de nouveaux projets réunissant les francophones de différentes régions du monde.

À la suite des travaux du colloque, les communications donneront lieu, après expertise des textes définitifs par le Comité scientifique (double évaluation anonyme), à une publication et seront réunies dans la revue scientifique Études interdisciplinaires en sciences humaines – version papier et support électronique, publiée par la maison d’éditions de l’Université d’État Ilia. Le volume sera diffusé sur les sites du CODFREURCOR (https://codfreurcor.iliauni.edu.ge/), des universités membres du CODFREURCOR, de l’AFELSH (https://afelsh.org/) et autres.

Organisation des interventions :

Communications individuelles (20 min. + 10 min. de discussions)

Conférences plénières (45 min.+15 min. de discussion)

Comité scientifique

Gerardo ACERENZA, Université de Trento, Italie

Sanda Maria ARDELEANU, Université « Stefan cel Mare », Suceava, Roumanie

Georgiana BADEA, Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie

Taguhi BLBULYAN, Université d’État d’Erevan, Arménie

Heinz BOUILLON, Université catholique de Louvain, Belgique

Ludmila BRANIŞTE, Université „Alexandru-Ioan Cuza”, Roumanie

Irina BREAHNA, Université d’État de Moldova, République de Moldova

Cecilia CONDEI, Université de Craiova, Roumanie

Tran Van CONG, Université de Hanoi, Vietnam

Valentin DECLOQUEMENT, Université Lille 3 – Charles de GaullMMae, France

Daniela DINCĂ, Université de Craiova, Roumanie

Mzago DOKHTOURICHVILI, Université d’État Ilia, Géorgie

Neli Ileana EIBEN, Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie

Daniela FRUMUSANI, Université de Bucarest, Roumanie

Garik GALSTYAN, Université de Lille, France

Louis GERREKENS, Université de Liège, Belgique

Angela GRADINARU, Université d’État de Moldova, République de Moldovav

Kariné GRIGORYAN, Université d’État V. Brussov des Langues et des Sciences sociales, Arménie

Sibylle GUELADZE, Université d’État Iv. Javakhishvili de Tbilissi, Géorgie

Nino KAVTARADZE, Université d’État Iv. Djavakhishvili de Tbilissi, Géorgie

Atinati MAMATSASHVILI-KOBAKHIDZE, Université d’État Ilia, Géorgie

Ioana MARCU, Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie

Liana NOZADZE, Université d’État A. Tsérétéli de Koutaïssi, Géorgie

Louis Martin ONGUENE ESSONO, Université de Yaoundé 1, Cameroun

Roxana PATRAS, Université « Alexandru Ioan Cuza », Iaşi, Roumanie

Nino PIRTSKHALAVA, Université d’État Ilia, Tbilissi, Géorgie

Elena PRUS, Université libre internationale de Moldova, République de Moldova

Natalia SOURGOULADZE, Université d’État Chota Rustaveli de Batoumi, Géorgie

Cristiana TEODORESCU, Université de Craiova, Roumanie

Malinka VELINOVA, Université de Sofia "Saint Clément d'Ohrid", Bulgarie

Ludmila ZBANȚ, Université d’État de Moldova, République de Moldova

Françoise WUILLMART, Directrice du Centre européen de traduction littéraire, Belgique

Comité d’organisation

Mzago DOKHTOURICHVILI, Université d’État Ilia, Géorgie

Ileana Neli EIBEN, Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie

Andreea GHEORGHIU, Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie

Angela GRADINARU, Université d’État de Moldova, République de Moldova

Ioana MARCU, Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie

Elena PRUS, Université libre internationale de Moldova, République de Moldova

Ludmila ZBANT, Université d’État de Moldova, République de Moldova – coprésidente

Droits d’inscription :

Gratuit pour les doctorants et les professeurs des universités membres du CODFREURCOR.

Calendrier :

Date limite pour l’envoi des propositions : le 15 juillet 2024

Notification aux auteurs : le 31 juillet 2024

Colloque : les 28-29 novembre 2024

Modalité de soumission des propositions :

Les propositions seront soumises avant le 15 juillet 2024 aux adresses suivantes : codfreurcor@iliauni.edu.ge et ileana.eiben@e-uvt.ro

Les propositions (en français, roumain, espagnol, italien) devront comporter :

· un titre dans la langue de communication ;

· un titre en anglais ;

· un résume dans la langue de communication en 250 mots environ présentant la problématique, le cadre méthodologique, le corpus analysé, les principaux résultats escomptés, suivi de cinq mots clefs et d’une bibliographie de 4-5 titres maximum ;

· un résumé en anglais en 250 mots environ présentant la problématique, le cadre méthodologique, le corpus analysé, les principaux résultats escomptés, suivi de cinq mots clefs et d’une bibliographie de 4-5 titres maximum ;

Fiche d’inscription

Nom :



Prénom :



Affiliation (Université, Centre des recherches etc.) :



Statut (enseignant, doctorant, etc.) :



Courriel :



Intitulé de la communication (dans la langue de la communication) :



Intitulé de la communication (en français)



Intitulé de la communication (en anglais)



Volet /Axe :



Résumé dans la langue de communication et 4-6 mots clés



Résumé en anglais et 4-6 mots clés



Résumé en français et 4-6 mots clés



Mode de participation (à biffer) :

en présentiel □

en ligne □

Une bionote (100-150 mots)